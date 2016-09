Flåmsbana skal ikke konkurranseutsettes med det første. NSB driver den ut 2027.

Det melder NSB fredag morgen i en pressemelding. Statsselskapet er glad for avgjørelsen.

- Flåmsbana har i flere år blitt kåret til en av verdens vakreste togstrekninger. Nå skal vi utvikle Flåmsbana og området rundt videre i samarbeid med Aurland Ressursutvikling, sier Marianne B. Einarsen, konserndirektør for Reiseliv i NSB.

- Ro i rekkene

Sammen med Aurland Ressursutvikling har de samarbeidet om å drive banen i et partnerfellesskap. I Aurland er de lettet over at Samferdselsdepartementet unntar Flåmsbana for konkurranseutsetting. Dermed kan NSB fortsette avtalen med Flåm Utvikling AS som løper ut 2027.

- Dette gir oss ro i rekkene til å foreta nye investeringer. Dersom banen ble konkurranseutsatt, hadde det jo vært usikkert hvilke ønsker en eventuell ny operatør hadde, sier Solrun Hjelleflat, administrerende direktør i Aurland Ressursutvikling og Flåm AS.

- Kan konsentrere oss

Hun forteller at selskapet sammen med Fjord1 har lansert «Vision of the Fjords». Kort fortalt betyr det at det er en miljøvennlig hurtigbåt som frakter turister på rundturen «Norway in a nutshell» på Nerøyfjorden og Aurlandsfjorden.

- Nyheten om at Flåmsbana unntas fra konkurranseutsetting bidrar til at vi kan konsentrere oss om utvikling og salg av Norge som ferieland. Dette gir forutsigbare rammer for arbeidet vårt videre, understreker Hjelleflat.

20 km fra Myrdal

Hun er optimist med tanke på fremtiden. Turistnæringen er en svært viktig del av næringslivet i kommunen. Flåmsbana er blant de bratteste togreisene i verden på normalspor og har en høydeforskjell på hele 865.5 meter, ifølge pressemeldingen fra NSB.

Turen er et internasjonalt anerkjent turistmål, er 20 kilometer lang og går fra Myrdal til Flåm.