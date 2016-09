Politiet kommer sannsynligvis til å henlegge saken mot én av de tre mennene som er siktet for medvirkning til mordbrann i Lindås.

Ifølge NRK vil politiet i sin innstilling til Statsadvokaten be om at bare to av de tre siktede for asylbrannen i hotellet Lune Huler nord for Bergen i desember i fjor blir tiltalt.

Mannens forsvarer, advokat Øivind Sterri, varsler erstatningskrav og sier at saken har hatt store personlige konsekvenser for hans klient.

Alibi

Tre polske menn er siktet i saken, og det er 35-åringen som er siktet for medvirkning politiet nå vil frafalle siktelsen mot. Mannen har alibi for tidspunktet brannen startet, da han var på en firmafest.

Etter det NRK forstår er politiet likevel sikre på at mannen har hatt en rolle i planleggingen av brannen, men mener bevisene ikke er sterke nok til å få ham domfelt for medvirkning.

Enslige mindreårige

Hotell Lune Huler skulle bli asylmottak for 40 enslige mindreårige. To dager etter at dette ble offentliggjort, brant bygget ned til grunnen.

To personer lå og sov i hotellet da det brant. Politiet fikk tidlig mistanke om at brannen var påsatt, og siktet de tre polske mennene etter mordbrannparagrafen.