Åpne branndører gjorde at brannen i Selje hotell fikk mer oksygen og kunne spre seg, skriver NRK.

Tre brødre, blant dem hotelleieren selv, er siktet for å ha tent på storbrannen i slutten av november. De er også siktet for grovt bedrageri.

Tirsdag skriver NRK, basert på sin kjennskap til saken, at de to branndørene i hver ende av romfløyen på hotellet sto åpne under brannen.

NRK mener også å vite at varslingsanlegget for brann var av under brannen, og at det gjaldt alarmklokken både inne og ute.

Overfor BT ønsker ikke politiadvokat Magnus Engh Juel å kommentere NRKs opplysninger.

Oddleiv Apneseth (arkiv)

– Dette har de ikke fra politiet. Jeg ønsker ikke å kommentere opplysninger av hensyn til etterforskningen, sier han.

Refengslet

De tre mennene sitter nå varetektsfengslet i sin andre periode, etter å ha blitt refengslet sist fredag.

– Jeg har så langt ikke hørt noe om anker over fengslingsavgjørelsene. Jeg kan heller ikke si sikkert nå om vi kommer til å be om forlenget fengsling i slutten av måneden. Det må vi ta stilling til når det nærmer seg.

– Er det mye etterforskning som gjenstår?

– Ja, det er det. Blant annet nye avhør og analyser av enkelte tekniske bevis. I tillegg samarbeider vi med svensk politi om saken, sier Juel.

Tvangsinnkreving

Tidlig i etterforskningen fikk BT opplyst at politiet jobbet ut fra en teori om at brannstiftingen kan ha vært økonomisk motivert.

Ved utgangen av 2015 hadde driftsselskapet en negativ egenkapital på seks millioner kroner.

Som BT også har fortalt, hadde Skatteetaten startet tvangsinnkreving av ubetalte krav fire dager før hotellet brant ned.

Hotellet stengte for vinteren 1. november i fjor. Eierne hadde i utgangspunktet tenkt å benytte tiden fremover til oppussing.

Etterlyste bevis

Midt i desember gikk forsvarerne for de tre mennene ut i BT og etterlyste konkrete bevis. De mente det var tynt grunnlag for anklagene.

Per Kjetil Stautland, forsvarer for den ene siktede mannen, sa dette: «Det er ingen konkrete haldepunkt som knyter klienten min til denne brannen. Det einaste politiet har lagt fram er at brannen er påtent og at dei som eigarar kunne hatt ei økonomiske interesse knytt til brannen.»

Brannen startet en fredag, og de tre siktede ble arrestert torsdagen uken etter.

– Ulike funn har gjort at vi har mistanke til nettopp disse tre, sa politiadvokat Juel i forbindelse med pågripelsene.

Solgte etter nesten 40 år

Kripos har bistått lokalt politi i etterforskningen, og spesialtrente hunder har gjennomsøkt branntomten.

Politiet mener at brannen startet på et av rommene i hotellets underetasje. Ingen ble skadet i brannen.

Bygningen var overtent da lokalt brannvesen kom til stedet.

Selje hotell åpnet dørene i 1975. De forrige eierne, ekteparet Gerd Kjellaug Berge og Harald Berge, drev hotellet i nær 40 år før de solgte livsverket sitt videre for tre år siden.