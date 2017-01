Brigadelederen er usikker på hvordan trucken på jernbaneterminalen kunne ta fyr.

Klokken er 18.43 når 110-sentralen får varsel om at en truck har tatt fyr. Heldigvis er hjelpen nær.

– Vi så den fra vakten, forteller brigadesjef Per Sherling.

Han rykker ut med to utrykningskjøretøy de 200 meterne bort til jernbaneterminalen. På stedet får de se et overtent kjøretøy.

– Det var ingenting annet å gjøre enn å slukke brannen. Egentlig var den ganske ukomplisert sak for oss, sier han.

Teknisk feil

Klokken 18.50 melder brannmannskapet tilbake til 110-sentralen at brannen er slukket. Vann og skum hadde gjort jobben. Flammene hadde ikke spredt seg og det var heller ingen personskader. Trucken sto nemlig parkert for seg selv da det begynte å brenne. Flere timer var gått siden noen hadde brukt den.

– Hva som har utløst brannen vet vi ikke. Det kan ha vært en teknisk feil som gjorde at det ble en kortslutning, sier brigadesjef Sterling.

BT får opplyst fra et vitne at trucken brant i rundt ti minutter før den ble slukket. Som en kan se på videoen brant det godt. Trucken tilhører et firma som har base inne på jernbaneterminalen.