– Det var en god del fyll å se, men nattens russefeiring foregikk i noenlunde kontrollerte former.

Det er operasjonsleder Morten Kronen som oppsummerer natten til 1. mai på denne måten. Politiet er imidlertid ikke fornøyd med hvordan det ser ut på Vollane i Eidsvåg etter festlighetene.

– Nei, her har de et forbedringspotensiale. En del lokale krefter har nå vært ute og ryddet, men det så ganske grisete ut.

Ifølge Kronen var det smikkfullt med biler og folk på Vollane.

Hjelp av helsepersonell

– Etter hvert flyttet de seg til nye Ikea i Åsane der festen fortsatte. Noen måtte ha hjelp av ambulanse etter å ha tatt til seg for mye flytende under festlighetene, men ingen havnet i fyllearresten.

Ikke bare russ

Natteravner fulgte med på festlighetene.

– De gjør en god jobb med å se til at ting går greit for seg. Det er for øvrig alltid noen som ikke er russ som trekkes til disse festene, så russen skal ikke ha skylden for all ståheien. Vi har hatt grei dialog med sjåførene på russebussene, sier Kronen.

Russefestlighetene ble avsluttet rundt 3 i natt.

Politiet melder for øvrig om en rolig natt i byens gater.