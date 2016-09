Haukeland universitetssykehus har fått analysert en multiresistent bakterie fra Brannskadeavdelingen. Det viser at den er i slekt med bakterien som ble funnet i et utbrudd fra juni.

I forrige uke slo Haukeland universitetssykehus alarm. De hadde funnet bakterietypen Acinetobacter baumannii, en multiresistent bakterie. Den hadde de også funnet en variant av i juni hos fire pasienter ved Brannskadeavdelingen.

I dag kom svaret fra et referanselaboratoriet i Tromsø.

Er i slekt

- Det viser seg at denne bakterien er i slekt med de multiresistente bakteriene fra juni. Vi regner derfor med at det er en sammenheng mellom utbruddene, sier seksjonsoverlege Ragnvald Brekke ved Brannskadeavdelingen på Haukeland.

Bakterien er trolig tatt med fra utlandet. Den er svært sjelden i Norge.

Haukeland opplyser om at det er ingen av de smittede pasientene som er syke av bakterien. De tar fortsatt imot nye pasienter ved Brannskadeavdelingen.

Slår alarm

De vil få behandling på intensivavdelingen.

- Vi slår nå alarm internt og vil sikre oss at alle rutiner er på plass, sier Brekke.

Sykehuset skal fortsette med å ta prøver av brannskadepasienter for å overvåke de multiresistente bakteriene. De skal også iverksette omfattende rengjøring av avdelingen.

Må ha god hygiene

Haukeland mener det ikke er uventet at bakterien dukker opp igjen. Acinetobacter er en internasjonalt kjent problembakterie for brannskadepasienter, men den er ikke farlig for friske personer med hel hud.

Ifølge Helse Bergen trenger ikke besøkende være redde for å bli smittet av bakterien, men det veldig viktig god håndhygiene før og etter besøk.

Bakterien som ble funnet i brannsår hos fire pasienter ved Haukeland i juni forekommer sjelden i Norge.

Den har trolig kommet til Haukeland via en pasient som først har vært innlagt på sykehus i utlandet.