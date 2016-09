Storsjarmøren møtte kvinner på datingsider og svindlet dem for flere hundre tusen kroner.Totalt er tolv personer lurt for over 3,6 millioner kroner.

Hyggelig, sjarmerende og spandabel. Slik beskrives den 49 år gamle østlendingen som er tiltalt for å ha svindlet tolv personer for 3,6 millioner kroner fra 2004 til 2014.

- Jeg er her som en angrende mann

Mandag startet rettssaken mot ham i Bergen tingrett. Han sa seg skyldig i ti grove og to simple bedrageri, samt ett grovt bedrageriforsøk.

- Jeg er her som en angrende mann. Det hele startet med en gjeldspost på 100.000 kroner som jeg ikke kom meg ut av. Jeg er ingen ond person av natur, og denne saken har vært en belastning for min familie, de som står meg nær og de fornærmede, sa mannen i retten.

Fiktive selskap

Noen av ofrene var slekt og bekjente av hans familie, andre var kvinner han innledet et forhold til, enten på datingsider eller tilfeldige treff på byen.

Svindelen hans pågikk i over ti år inntil han traff en bergenskvinne på Scruffy Murphys i Bergen.

49-åringen fristet flere av ofrene med aksjekjøp i blant annet Opticom, Frontline, Norwegian og solcelleselskapet Rec. Tiltalte opererte blant annet med fiktive selskap, falske garantierklæringer, videresalgsavtaler og sluttsedler, ifølge aktor Sigurd Olsen Granli.

- Forretningsmann med høy sigarføring

- Selvstendig næringsdrivende, svarte 49-åringen da dommeren spurte om hans yrke.

Tiltalte møtte i lys skjorte, mørk bukse og mørk jakke i retten.

Han møtte to av kvinnene på datingsider, den første i 2008 i Oslo. Hun hadde to syke barn og tiltalte flyttet inn til henne.

- Han fremsto som forretningsmann med høy sigarføring, sa aktor Sigurd Olsen Granli.

- Måtte selge bolig

Kvinnen betalte ham 479.000 kroner som han skulle investere i aksjer. Sommeren 2009 hentet han kofferten sin og forsvant.

- Hun måtte selge boligen høsten 2010 som følge av økonomiske problemer, sa Granli.

Mens han hadde et forhold til denne kvinnen, møtte han en annen kvinne på datingsiden Sukker i 2008. Kvinnen fra Trøndelag betalte tiltalte 150.000 kroner. Året etter ble hennes mor lurt for 198.000 kroner. De fikk høre at pengene skulle investeres i aksjer, men ble altså lurt opp i stry.

En tredje kvinne ble lurt på tilsvarende vis etter at hun hadde møtt ham på sjekkesiden Sukker.

Lot seg lokke av gull

I 2010 møtte han en bergenskvinne på Scruffy Murphy på Torget i Bergen. De innledet et forhold, og tiltalte flyttet inn hos henne. Kvinnen trodde hun hadde funnet drømmemannen og fikk høre at han hadde kommet over gull og platina.

Han fikk henne til å «investere» over 900.000 kroner. Mann og penger ble borte, og kvinnen anmeldte ham i 2014. Det endte med at politiet pågrep ham og at han siden tilsto.

- Noe av pengene hadde jeg arvet etter min far, og det visste han. Jeg fikk også utbetalt en million kroner etter samlivsbrudd. Han siklet etter pengene og kunne ikke få de fort nok. Jeg trodde på ham og betalte. Han ga meg noe som skulle være et gjeldsbrev. I dag pleier jeg å si at jeg var millionær i tre timer, sa hun til BT i sommer.

En niende kvinne i Bergen lot seg ikke lure da han forsøkte å få over en million kroner av henne.

Lurte bekjent av faren

Det første punktet i tiltalen handler grovt bedrageri av en barndomskamerat av tiltaltes far. Tiltalte fikk over en halv million fra ham i 2005 som han skulle investere i aksjer. Det skjedde aldri. Resultatet ble at farens kamerat endte opp med å kausjonere på gjeldsbrev på millionbeløp. Mannen døde i 2009, og tiltalte kom i kontakt med hans sønn.

Sønnen lånte ham deretter 67.000 kroner, uten at tiltalte hadde til hensikt å tilbakebetale pengene.

- Hva tenker du om å ta opp ytterligere lån etter å ha bedratt hans far?

- Det er ikke bra, svarte tiltalte.

- Var i arbeid

Tiltalte forsvares av advokat Ingvild Hachvaag Andersen og han forklarte at alle svindelsakene hadde sin bakgrunn i en gjeld på 100.000 kroner som han ikke kom seg ut av.

- Var du i arbeid i årene før 2004, spurte dommeren.

- Ja, jeg jobbet i flere selskap. Jeg tjente mellom 500.000 kroner og en million før dette startet. I årene etterpå var jeg ikke i lønnet arbeid, svarte tiltalte.