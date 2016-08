Gjennom en hel natt truet moren med å drepe sine to barn. Da politiet kom, gråt de i flere timer.

De to søsknene var under 14 år og bodde hjemme hos sin mor i en av Bergens bydeler. Om kvelden 4. februar hadde hun forlatt boligen med en kjæreste. Hun hadde skadet seg og kom hjem igjen til barna, var sterkt ruset og slo datteren.

Deretter gjennomgikk barna en skremmende natt med gjentatte trusler.

Klarte ikke rømme

De fikk beskjed om å lete etter hennes mobiltelefon mens hun telte ned samtidig som hun fremsatte trusler om å drepe dem. Hun sa at hun ville sparke de ut på altanen, banke og kaste dem ut vinduet. Ungene fikk høre at de var stygge og at hun hatet dem, samt at hun skulle sette fyr på huset.

De prøvde å rømme huset, men fryktet at hun ville innhente dem, fremgår det av en dom fra BErgen tingrett. Alt skjedd mens hun var påvirket av amfetamin, hasj og rivoltril.

Barna gråtende

Om morgenen 5. februar kom politiet på døren. Da hadde moren kastet gjenstander ut fra sin bolig og skadet en bil i nabolaget.

«Da politiet kom til leiligheten like før 07.30- tiden om morgen, var tiltalte kun iført brystholder og joggebukse, og tilredt med blod i ansiktet og på klærne. Hun hadde blant annet brukket en tann. Barna stod gråtende ved siden av henne», heter det i dommen.

En politibetjent beskrev at «barna skalv, hadde rødsprengte øyne og var helt fra seg. Det tok politiet ca 1 time å få kontroll på stedet og tiltalte, slik at barna kunne bli fraktet bort. Hun har forklart at barna fortsatte å gråte gjennom flere timer etterpå. Barna har ikke villet treffe, eller ha kontakt med sin mor etter hendelsen», heter det i dommen.

Kvinnen er også dømt for trusler mot politiet, samt trusler mot barnas far og hans samboer. Ved en anledning sa hun at hun skulle drepe faren og barna. Dette resulterte i at barna ble evakuert fra skolen de gikk på.

Frykter moren

Kvinnen er dømt til fengsel i ett år og seks måneder. Hun må sone ett år og seks månneder gjøres betinget. Retten vektlegger at den psykologiske volden mot barna var ekstrem og at de hadde dødsangst, og at kvinnen var deres primæromsorgsgiver og at krenkelsene fant sted i eget hjem på nattestid.

«Barna var videre forsvarsløse og vitner til krenkelsene overfor hverandre. Selv om hendelsene natt til 5. februar fremstår som et særegent tilfelle, er det alvorlig at tiltalte fortsatte å rette aggressivitet mot barna slik at de ble omfattet av truslene» og måtte evakueres fra skolen.

Barna er flyttet fra hjemmet og tør ikke være der i frykt for å møte moren, som de ikke har hatt kontakt med siden. Moren må betale 95.000 kroner i oppreisingserstatning til hver av barna.