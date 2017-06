– Vi ser alvorlig på saken, sier lensmann Kjell Idar Vangberg i Nordhordland.

- Det er ekstra graverende at han var så beruset som han var, sier lensmannen.

Mannen hadde blåst fire i promille etter å ha kjørt mopeden sist fredag. Ifølge Folkehelseinstituttet vil en promille på over fire medføre død hos de aller fleste. Politet har nå anmeldt saken.

- Når han er beruset, har han ingenting i veibanen å gjøre. Han satte seg selv og andre i fare, sier lensmann Kjell Idar Vangberg.

Døddrukken

De første meldingene om vinglete kjøring fra en moped på E39 rundt 21.30-tiden fredag kveld. Vitner forklarte politiet at de observerte en mann som kjørte moped og som falt over ende gjentatte ganger på europaveien.

- Til slutt skal han ha kjørt av veien og brukket kragebenet, sier Vangberg.

Da politiet ankom stedet fant de mannen ivaretatt av vitner. Han hadde problemer med å uttrykke seg og ble kjørt videre av ambulanse til Haukeland universitetsssykehus.

Det var her mannen blåste en promille på over fire.

– Sånne resultat har jeg aldri sett før. At han har klart å kjøre moped eller annet kjøretøy med så høy promille har jeg ikke opplevd personlig noen gang, sier Vangberg.

Bare flaks

Mannen skadet ingen andre og krasjet ikke med noen biler. Vangberg mener han hadde flaks at det gikk så bra.

– Det er egentlig et under at det gikk såpass bra. Det er en trafikert vei en fredags kveld, og det kunne fort ha endt tragisk, sa Vangberg til avisen Nordhordaland.

Politiet har ikke avhørt mannen. De venter fortsatt på blodprøve fra Haukland før de kan sikkert fastslå hvor høy mannens promille var.