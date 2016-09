Køen til BOB i Nygårdsgaten mandag morgen er mer enn 100 meter lang.

- He, he. Ja, før i gamle dager var det slik at det var lange køer i forbindelse med at det ble lagt ut nye boligprosjekter i Bergen. Nå er det dessverre ikke det som er saken. Vi har 75-årsjubileum og har lagt ut Sissel Kyrkjebø-konserter til 75 kroner stykket for våre medlemmer, forteller kommunikasjonssjef i BOB, Kenneth Øivind Monsen.

64.000 medlemmer

Billettene som ordinært ville kostet rundt 600 kroner, er tilgjengelig for BOBs 64.000 medlemmer.

- Vi tror nok at mange snur når de ser den enorme køen i Nygårdsgaten. Vi regnet nok ikke med at det skulle slå så godt an, men dette viser vel at Sissel Kyrkjebø fortsatt er svært populær i hjembyen sin.

2500 billetter

Det er to julekonserter i Grieghallen 6. desember det dreier seg om. Totalt er det 2500 billetter som er lagt ut til 75 kroner stykket, opplyser Monsen.

- Køen er 100 meter og vel så det. Hvor mange som står det er litt vanskelig å anslå, sier han.