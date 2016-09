Politiet rykket ut til en bråkete fest på Bønes i Bergen lørdag kveld. I huset fant de en godt voksen mann sammen med fulle ungdommer.

For mannen i 50-årene vil lørdagskvelden gi et etterspill hos politiet.

– Politiet har opprettet sak for skjenking av mindreårige, sier operasjonsleder Lars Geitle ved Vest politidistrikt.

Saken vil bli fulgt opp av Bergen vest politistasjon.

Politiet sender også en bekymringsmelding til barnevernet. Ifølge deres lister var de yngste på festen 15 år.

Til barnevernsvakten

Det var like før klokken 23 lørdag kveld at politiet ble varslet om den bråkete festen. Ordensmakten rykket ut med tre biler til det som viste seg å være en klassefest.

I og rundt huset traff politiet fulle mindreårige. Foreldre ble varslet. En av de unge ble fraktet til barnevernsvakten og seinere hentet av foreldrene.

I huset var en voksen til stede. En forelder som ble tilkalt, forteller Bergens Tidende at vedkommende satt i et boblebad sammen med ungdommer på 15 og 16 år.

– Også ungdomsskoleelever

– Ut av huset kom det småunger, flere av dem synlig beruset. I gangen fløt det av oppkast, sier den oppbrakte forelderen, som vil anmelde den voksne mannen som så ut til å feste med de mindreårige.

Flere som har vært på festen forteller en annen versjon, der ungdommene kom ut til boblebadet der to voksne satt - og at det ikke skal ha vært skjenking fra de voksne. De voksne skal ikke ha visst om at festen utartet seg før ungdommene kom til.

En av ungdommene ble sendt til legevakten. Dette har ikke vært mulig å få bekreftet hos legevakten søndag.

– Løser seg når politiet kommer

Hendelser der barn blir tatt med til barnevernsvakten fra en fest er ikke en dagligdags hendelse, ifølge lederen for barnevernvakten i Bergen kommune.

– Ofte løser mye seg når politiet ankommer en fest – eller når det blir kjent at de er på vei, sier Nina Bolstad.

Hennes tips til foreldre er generelle: Snakk med ungdommene om hvor de skal, hvor de har vært, og hvordan hjemme alene-fester kan gå for seg på en helt annen måte enn det man tenkte.

– De blir gjerne mer omfattende og høylytte enn planlagt, sier Bolstad.