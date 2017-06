Online psykologtjenester for lettere mentale lidelser kommer til å bli mer og mer vanlig. Tirsdag fikk Gudmundur Ebenezer og selskapet hans én million kroner til å videreutvikle ideen.

– Jeg er overrasket og overveldet og ble helt satt ut da vi gikk til topps i konkurransen, sier gründeren selv.

I konkurranse med 20 andre nystartede bergenske bedrifter vant Lifekeys førstepremiepotten på én million kroner. Ebenezer understreker at de nå er langt forbi idéstadiet.

– Dette er et tilbud som er oppe og går og som allerede er eksportert til Island. Pengene gjør at jeg kan jobbe videre med å ferdigstille konseptet, sier den 36 år gamle islendingen, som de siste syv årene har vært bosatt i Norge.

God effekt

Ideen hans går ut på å tilby psykologtjenester for lettere lidelser over video. Norge er et grisgrendt land, og mange har lang reisetid til helsetjenester. Det ligger en betydelig gevinst både praktisk, økonomisk og helsemessig i å kunne tilby folk den hjelpen de trenger i deres eget hjem ved hjelp av moderne teknologi.

– Dette er en rask tjeneste til dem som sliter med lettere psykiske plager, eller som kanskje bare trenger råd fra en psykolog. Terskelen for å bruke tilbudet er lav, og effekten er helt på høyde med den man oppnår ansikt til ansikt med pasienten. Det viser forskning og erfaring, sier Gudmundur Ebenezer. Han legger til at det ikke er ment for behandling av alvorlige psykiske lidelser.

Knalltøffe måneder

Verden forandrer seg, ny teknologi utvikles. Dette er et eksempel på hvordan man i helsesammenheng kan nyttiggjøre seg den nye teknologien. Investor- og gründermiljøene som står bak startup-konkurransen Angel Challenge lot seg overbevise av Gudmundur Ebenezers konsept og tildelte firmaet han er daglig leder for, helt avgjørende økonomisk drahjelp.

– De siste månedene har vært knalltøffe. Jeg har full stilling i Helse Bergen og har jobbet med dette på kvelds- og nattetid. Nå blir hverdagen litt enklere å få til å gå i hop.

Lifekeys er også i ferd med å utvikle programvare som skal gjøre det lettere for pasienten å holde oversikt over sin egen behandlingsaktivitet og behandlingsmål utenom timene. Nå blir det midler også til å ferdigstille denne programvaren.

Venter med å oppsøke hjelp

Lifekeys var en av 20 bergenske gründervirksomheter som ble tatt opp i konkurransen med navnet Angel Challenge. Det er en konkurranse som hvert år gjennomføres i de største norske byene. Siden midten av april har Lifekeys og de andre deltakende gründervirksomhetene jobbet hardt for å overbevise investorene innenfor Angel Challenge-nettverket om at nettopp deres konsept er verdt å satse videre på. Innovasjon Norge er blant selskapene som støtter prosjektet.

Ifølge Gudmundur Ebenezer er konseptet hans blitt utviklet til det bedre i løpet av konkurransen, som en følge av samhandlingen med investorene. Han har også høstet interesse blant internasjonale investorer.

Gudmundur Ebenezer har i sine mer enn ti år som behandlende psykolog i både privat og offentlig helsetjeneste, sett hvordan pasienter oppsøker behandling først når problemene deres har vokst seg store. Han tror terskelen for å oppsøke psykolog blir lavere med online-tilbudet, og at mange alvorlige lidelser dermed kan avverges.

– Undersøkelser viser at særlig den unge generasjonen er tilbøyelig til å bruke videotjenester heller enn vanlig konsultasjon, sier Ebenezer.