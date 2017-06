Torgallmenningen og områdene rundt kan bli åsted for skarpskyttere og falske arrestasjoner torsdag.

Om du torsdag ettermiddag blir vitne til en arrestasjon på Torgallmenningen, eller du skulle få glimt av en skarpskytter på et tak, kan det være greit å vite at politiet har øvelse denne dagen.

Denne torsdagen og neste skal politiet nemlig øve på mulige scenarioer som kan møte dem under sykkel-VM, det største idrettsarrangement i Norge siden OL på Lillehammer. Rundt 90 politifolk deltar i løpet av de to torsdagene, mellom klokken 14 og 19.

Øvelsen inkluderer blant annet arrestasjoner i store folkemengder, anslag fra soloterrorister og kjøring av kjøretøy inn i folkemengder.

Vegar Valde (arkiv)

– Lett gjenkjennelige

Øvelsen skal skje med lav profil og være tydelig skiltet, forsikrer Morten Ørn, leder for fellesoperative tjenester i Vest politidistrikt.

– Vi skal øve på en måte som ikke skremmer forbipasserende. Det er viktig, sier han.

Uniformerte politifolk med vest skal observere øvelsen, og politifolk som skal foreta fiktive arrestasjoner vil kunne gjenkjennes som politi, opplyser Ørn. Det skal heller ikke brukes synlige våpen knyttet til det som skjer på bakken.

– Men det blir utstasjonert skarpskyttere på enkelte poster. De blir lite synlige for folk. Skarpskytterne er viktige fordi øvelsen i hovedsak går ut på observasjon og hensiktsmessig kommunikasjon over politisambandet.

Tar høyde for bruk av lastebiler

– Er dette fortrinnsvis en antiterrorøvelse?

– Nei, det er en generell politiøvelse knyttet til mulige hendelser under sykkel-VM. Men ett øvingsmoment er å gripe inn mot enkle angrep mot myke mål som er dårlig beskyttet.

Marita Aarekol (arkiv)

– Kjøretøy inn i folkemengder er blitt brukt av terrorister ved flere anledninger. Vil dere øve også på dette?

– Ja, bruk av for eksempel lastebil er et modus vi har sett og må ta høyde for. Lastebil blir brukt, men kun knyttet til å øve på observasjon og meldingstjenesten over politiets samband. Folk vil ikke merke dette elementet av øvelsen.

Flest i sivil

Politiet opplyser at øvelsesdeltakerne fra politiet vil være sivilt kledd. Kun observatører, altså de som overvåker øvelsen, vil være kledd i uniform og ha vester merket «POLITI».

Torgallmenningen og nærområdene er valgt ut fordi de vil bli mye brukt under verdensmesterskapet i september.

«Øvinga skal ikkje direkte påverke den vanlege aktiviteten på Torgallmenningen og politiets trening skal ikkje hindre besøkande eller næringsverksemd i området», skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.