Været i dag og på søndag er ikke er noe å skryte av, men meteorologene har troen på en solfylt mandag.

– Man får en fargerik skitur her i Sysendalen, sier skaper av kjempekyllingen på Maurseth, Kjell Bergesen.

For åttende år på rad ble kjempekyllingen reist på Maurseth til glede for små og store skiløpere.

– I går var været nydelig og forbipasserende ble servert lapper og saft. Hytten vår er blitt et naturlig stoppested for å se på påskekyllingen. Jeg tror folk syns dette er et morsomt tiltak, sier Bergesen.

Flere av nabohyttene har også kastet seg på.

– Det er blodig alvor og nabokonkurranse, der de aller ivrigste er fedrene. Barna er ikke alltid like interessert, men er med til de blir lei, sier Bergesen og ler.

Kjell Bergesen

En grå påskedag

På langfredag leverte påskeværet både på fjellet, i havnen og i byen, men i påskehelgen blir det stort sett vått og grått.

– Det blir regn og regnbyger store deler av søndagen, men det er ikke helt utenkelig at det kommer noen perioder med sol, sier meteorolog Anne-Mette Olsen ved Meteorologisk institutt.

Lavtrykket fra vest treffer hovedsakelig i ytre strøk, men i innlandet vil regnet falle som snø i 3–400 meters høyde.

– På mandag ser det langt bedre ut, noe som lover godt med tanke på at folk skal hjem. Det er meldt litt nordavind og stort sett sol over hele Vestlandet. En flott avslutning på påsken, sier Olsen.

Elizabeth Houge

Unngå kø: – Reis hjem i morgen

Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen på Vestlandet, Kristian Fauskan, melder også fine forhold over fjellovergangene på søndag og mandag.

– Dersom man venter til mandag med å dra hjem, blir man nok stående timevis i kø. Derfor er det kanskje en idé å reise hjem en dag tidligere, istedenfor å bruke hele dagen i bilen, sier han.

Mest kø blir det som regel der E16 og fylkesvei 7 møtes på Trengereid, og på E39 i Vågsbotn.

– På Trengereid blir det fort opphopninger når alle fra Kvamskogen og de fra Voss skal hjem til Bergen samtidig, sier Fauskan.