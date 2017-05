Bergensere kan se frem til en ganske så fin pinsehelg. Stikk i strid med tidligere værprognoser.

Tirsdag var prognosene for hele Sør-Norge i pinsen ordentlig mørke. Det ble meldt om et kraftig lavtrykk fra sør som skulle skylle over oss lørdag kveld og hele søndag.

Men nå ser det ut til at været vil holde seg ganske stabilt og fint frem til søndag, skal vi tørre å tro på meteorologen.

– Torsdagen blir det ganske fint faktisk, men uten særlig høye temperaturer. Vi får litt kjølig vind inn fra nord, og det blir nok ikke varmere enn rundt 15 grader på det meste, sier vakthavende meteorolog Håvard Thorset.

Dagen starter med sol, før det vil skye til utover ettermiddagen og kvelden.

Grå dag

Deretter kommer en skikkelig grå dag.

– Fredag blir mørk. Hele dagen ser temmelig grå ut, og vi får inn et lavtrykk som vil føre til noe mer vind, perioder med regn, sørlig i indre strøk. Heldigvis vil det stort sett være opphold gjennom dagen, men sjanser for noen glimt av sol, sier Thorset.

Temperaturen vil holde seg på mellom 10 og 15 grader gjennom hele uken, til og med søndag, ifølge meteorologen.

– Lørdag vil nedbøren gi seg helt. Først langs kysten, og så innover i landet. Det meste av dagen vil altså bli fin.

– Kystområdene finest

Det samme gjelder for pinsesøndagen.

– Det blir ikke så verst! Vi får perioder med sol, lite vind og opp mot 15 grader midt på dagen. Badetemperaturene vil altså ikke være så mye å skryte av, men det kunne også ha blitt betraktelig verre, sier Thorset.

Han legger til at det er en liten sjanse for at vi kan komme til å oppleve noen få regnbyger også i helgen, men at det bare gjelder innlandet, og at sjansene er ganske små.

– Kystområdene får nok det beste været de neste dagene.