Temperaturen kan nå 20 grader i Bergen neste veke.

– Vêrmeldinga ser veldig flott ut! Eg trur bergensarane treng dette no. Temperaturen har ikkje vore over 13 grader sidan oktober i fjor, seier vakthavande meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet, Anders Sivle.

Akkurat no finst det ikkje ein regndråpe i mils omkrets frå Bergen. Heilt fram til neste søndag skal det vere opplett, og mesteparten av tida skal også sola skine.

– I helga vil det bli rundt 13–14 grader, men neste veke vil vi passere minst 15 grader. Det kan hende vi nærmar oss 20 også, fortel Sivle.

UIB

– Nyt det!

Dei siste dagane har varmen blitt dempa av ein kald vind. Den vil minke i løpet av morgondagen, og dermed vil temperaturen gå opp.

– Når det blir dårleg vêr pleier vi meteorologar åtvare folk mot å reise og liknande. No kan folk gjere akkurat det dei vil. Vere i hagen eller gå på fjellet. Enkelte vil sikkert gå med shorts også, seier Sivle.

Årsaka er eit høgtrykk som ligg over nordvestlandet. Varm luft frå kontinentet sørgar for at temperaturen går opp.

– Mange har lengta etter dette. I april var det dobbelt så mykje nedbør som normalt, så no er det berre å nyte finevêret. Det einaste ein må hugse på er at det kan bli frost om natta, seier Sivle.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Sol for 10.700 løparar

I morgon blir Bergen sentrum fylt opp av tusenvis av løpsglade når startskotet går for Bergen City Marathon. Arrangementansvarleg Janne Jensen jubla då ho såg vêrmeldinga.

– Er det ikkje fantastisk?! Det betyr veldig mykje for oss. Vi veit at mange fleire kjem ut i gatene når sola skin, ler ho.

Ho ber deltakarane ta forholdsreglar dersom det skulle bli varmt.

– Dersom det blir steikande sol, så fører det til eit mykje større væsketap. Derfor er det viktig å hugse å drikke nok, og så bør dei kanskje ete litt chips i kveld. Då får dei litt salt i kroppen som kan halde på væska. Elles kan det også vere lurt med solkrem, seier Jensen.