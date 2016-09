En ny rapport slår fast at riksvei 7 over Hardangervidda bør prioriteres før Hemsedal.

Forrige uke kom Statens vegvesen med sin anbefaling om hvilken vei som bør prioriteres som én av to stamveier mellom øst og vest i landet.

Fra før er det bestemt at E134 skal være én av dem. Den andre mener vegvesenet bør være rv.52 gjennom Hemsedal.

Viser forskjellene

Det er sivilingeniør Helge Hopen som nå har laget en ny analyse av veistrekningen hvor han lander på helt motsatt konklusjon av vegvesenet.

Rapporten har han utarbeidet på oppdrag fra en rekke rekke næringsvirksomheter og bedrifter fra Oslo, Bergen, Hallingdal og Hardanger.

Fakta: Bedriftene bak rapporten Dr. Holms Hotel AS Geilo Holding AS Eidfjord Næringslag Vøringsfoss Hotel Eiendom AS EGD Property AS Hotell Ullensvang AS Ustedalen Hotell AS Bergen Bygg AS Ustaoset 1001 AS Hardangervidda Natursenter Eidfjord AS Eidfjord Resort Holding AS Hardangertun AS Ullensvang Gjesteheim AS Frydenbø Eiendom AS

I Hopens rapport slår han fast at transportbehovet mellom Norges to største byer vil være løst dersom man velger riksvei 7 over Hardangervidda. Dersom myndighetene prioriterer riksvei 52, mener han at dette behovet ikke er løst.

Vil bli kostbart

Dermed kan det oppstå et behov for å bygge en såkalt «Hordalandsdiagonal» mellom Bergen og Odda.

Denne vil redusere kjøretiden kraftig, og knytter Bergen opp mot den andre hovedveien til mellom øst og vest, nemlig E134. Dette prosjektet koster også store pengesummer, i underkant av 20 milliarder kroner.

Da vegvesenet la frem sin anbefaling forrige uke, la de ikke skjul på at denne muligheten er aktuell:

«Dersom man velger rv. 52 over Hemsedal som den andre hovedveiforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet, er det åpent for senere å analysere alternative utbygginger av en arm til Bergen og effektene av denne. På den annen side viser følsomhetsanalyser at det ut fra et trafikkmessig og samfunnsøkonomisk perspektiv er lite hensiktsmessig å gå inn for både stor utbygging over rv. 7 over Hardangervidda og ny Hordalandsdiagonal», skrev de i rapporten.

Ødelegger for hverandre

Kostnaden ved å prioritere riksvei 52 som hovedtrasé beløper seg til 19 milliarder kroner.

Når vegvesenet nå har anbefalt riksvei 52 som hovedtrasé, påpeker Hopen at de derfor mener det er denne veien som skal betjene trafikken mellom Oslo-området og Bergensområdet.

Hopen, som i en årrekke har jobbet med å lage trafikkprognoser, har regnet på konsekvensene en slik Hordalandsdiagonal vil ha på Hemsedalstraseen. Ifølge sivilingeniørens beregner, vil en slik «arm» mellom Odda og Bergen, føre til at trafikken på riksvei halveres.

«Har vi råd til å bygge en vei til 20 mrd. for så å bygge en ny vei til nye 20 mrd. som vil ha den samme funksjonen og hente halve trafikken fra den første veien? Det vil være litt som å bygge E39 Hordfast langs en indre trase gjennom Fusa, for så å bygge bro over Bjørnefjorden etterpå og hente tilbake trafikken. Dette er ikke god samfunnsøkonomi», skriver han i rapporten.

Mener penger kastes bort

Hopens oppsummering av debatten er som følger:

Jo flere øst-vest-samband som bygges ut, jo bedre blir transporttilbudet. Men den samlede samfunnsøkonomien svekkes på grunn av høye kostnader og overlapping av prosjektene.

En utbygging basert på E134 og rv.7 gir en permanent, effektiv løsning for sambandet mellom de to største byområdene. Da blir det ikke behov for en Hordalandsdiagonal.

Bygger man ut E134 og rv.152, kan det utløses behov for en Hordalandsdiagonal for å løse transportutfordringene mellom Bergen og Oslo.

En slik diagonal vil også kreve ytterligere investeringer, ved en ny bro over Hardangerfjorden.

Konklusjonen er som følger:

«Rv.7 alternativet vert tilradd som hovudveg aust-vest saman med E134».

Overfor BT legger ikke Hopen skjul på sin overraskelse over at man fremdeles håper på å få bygget både en riksvei 52 over Hemsedal og en såkalt Hordalandsdiagonal.

– Det er uforståelig at man kan bygge en ny hovedvei til 20 milliarder og så bruke 20 milliarder på en annen vei som skal ha samme funksjon. Jeg kan ikke se at samfunnet har råd til det, sier Hopen, og legger til:

– Det er som å bygge Hordfast fra Stord til Bergen via Fusa, for deretter å bygge en ny bro over Bjørnafjorden.

– Hvorfor tror du vegvesenet lander på denne løsningen da?

– Jeg tror de er blitt litt hektet på dette alternativet, og de har en drøm om at det skal bli en realitet. De mener riksvei 52 passer best sammen med en slik diagonal, og ser vel for seg at en slik arm kan komme til Bergen.

– Deres løsning gir vel det mest komplette transporttilbudet?

– Ja, man får dobbel dekning. Men samtidig bygges det hovedveier i nord og sør, og ingenting i midten, hvor de raskeste veien går.