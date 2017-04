NRK unnlot å nevne at en stor del av pengeoverføringen fra rumenere i Bergen kan være lovlig. – Det er godt mulig vi kunne presisert dette, sier Brennpunkt-redaktør.

Karl Henri Nøkling fra Haugesund var sannsynligvis den første som oppdaget misvisende bruk av bilder i Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet».

NRK hevdet at rumenerne i Bergen har kjøleskap og kofferter fulle av penger, men flere av bildene de brukte som bevis på velstanden var flere år gamle, og kom fra helt andre steder i verden.

NRK har laget en ny versjon der disse bildene er fjernet, men Nøkling hevder nå han har funnet flere mangler ved dokumentaren. Dette omtales i det mediekritiske radioprogrammet Kurer, som sendes på NRK P2.

– Fire av ti rumenere mangler bankkonto

Denne gangen er det NRKs fremstilling av pengeoverføringene til Romania som kritiseres. Dette forteller Brennpunkt-journalisten i dokumentaren:

«De tjener millioner, og overfører via pengebyråer, altså utenfor banksystemet. Bare fra Bergen er det sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner – til privatpersoner i Romania, de siste fem årene.»

Kurer forteller at Nøkling fant tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at tre av fire av de 995 rumenerne som bor fast i Bergen har vanlig og lovlig inntekt.

– Så fant han en rapport fra et økonomiuniversitet i Bucuresti, som viser at fire av ti rumenere mangler egen bankkonto. Det kan forklare at rumenere overfører penger utenfor det tradisjonelle bankvesenet, sier programleder Lars Erik Ertzgaard Ringen i Kurer.

– Om hver rumener med lovlig inntekt overfører rundt 2500 kroner i måneden, blir det til sammen 100 millioner kroner på fem år, påpeker Nøkling, som tidligere har jobbet frivillig for Kirkens Bymisjon.

– Godt mulig vi kunne presisert

Instituttleder for journalistikk og mediefag ved Høyskolen i Oslo og Akershus mener NRKs fremstilling er mangelfull.

– Denne informasjonen hører definitivt med i bildet, og burde absolutt blitt informert om. Slik det fremstår i dokumentaren, stammer disse 100 millioner kronene fra organisert kriminell virksomhet, sier Steen Steensen til Kurer.

Brennpunkt-redaktør Odd Isungset svarer på kritikken i programmet.

– Det er godt mulig at vi kunne presisert akkurat det, men så vidt jeg vet har Romania et godt utviklet banksystem, og så vidt vi har undersøkt bruker folk som er i lønnet arbeid i Norge i hovedsak det ordinære bankvesenet, sier han til radioprogrammet.

– Men det er klart at vi kan ikke påstå eller garantere at alt dette stammer fra kriminell virksomhet, og det sier vi heller ikke, legger Isungset til.