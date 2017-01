Tolv personar hamna på sjukehus med fyrverkeriskader i natt. Fire er alvorleg skadde.

Ei kvinne og elleve menn i heile landet vart frakta til sjukehus med fyrverkeriskader nyttårsnatta. Mellom dei var fire gutar på 16 år.

– Fire av desse 12 er alvorleg skadde. Dei åtte andre har augeskadar som er moderat alvorleg, opplyser overlege Nils Bull ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus.

– Veldig, veldig alvorleg

Fire av pasientane har fått poliklinisk behandling på Haukeland. Ingen av dei 12 hadde vernebriller på seg i det ulykka skjedde.

– Ein hadde faktisk på seg vernebriller inntil lunta skulle tennast, men tok dei av for å sjå betre, seier Bull til BT.

Tre av dei fire alvorlege augeskadene skjedde etter bruk av effektbatteri. Ein pasient måtte fjerne auget.

– Ein annan pasient fekk hol i begge auga. Det har eg faktisk aldri vore borte i før, seier Bull.

– Blir vedkomande blind?

– Pasienten er under behandling. Korleis utfallet blir, veit vi ikkje, men det er veldig, veldig alvorleg.

Like farleg som før

Eit effektbatteri kan innehalde inntil 40 rakettar. Når den eine lunta er tent, går resten av rakettane av i tur og orden.

Helse Bergen

– Fire effektbatteri gjekk av eller eksploderte i same augneblink som lunta vart tend. Ein gut vart skada då han gjekk tilbake fordi effektbatteriet ikkje gjekk av. Eit effektbatteri velta, opplyser Bull.

Overlegen fortel at effektbatteri er svært potent fyrverkeri, som inneheld mykje krutt totalt.

– Hvis det går gale, og alle rakettane blir tende på ein gong, blir det ein frykteleg eksplosjon. Hvis batteriet veltar, kjem det ikkje berre ein rakett mot dei som ser på, men kanskje 20 eller 40 i rask rekkefølgje, seier Bull.

200 skader på 12 år

Kvinna som vart skadd, såg på rakettoppskytinga.

– Etter at det kom forbod mot pinnerakettar, trur mange at fyrverkeri er blitt mykje tryggare. Det stemmer ikkje. Batteria som har teke over, er ordentleg farlege, dei og.

Dei siste tolv åra har 200 personar her i landet fått fyrverkeriskader. Verst var åra mellom 2005 og 2007. Då hamna i snitt 23 personar på sjukehus med skader kvar nyttårsnatt.

Fakta: Oversikt over augeskadar på nyttårsaftan På landsbasis har 200 personar fått augeskader sidan nyttårskvelden 2005. Toppåret var 2005. Då fekk 28 personar skadar. Av desse var seks alvorlege og resten moderat alvorlege. Ein alvorleg augeskade er forventa å gi stor synsreduksjon. Ein moderat alvorleg skade er ein kraftig akutt skade som ikkje er forventa å føre til dårlegare syn. I fjor vart det registrert 18 skadar mot 12 ved dette nyttårskiftet. KJELDE: Overlege Nils Bull, Augeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus.

Denne gongen gjekk det betre enn Bull hadde frykta.

– Men det betyr ikkje på nokon måte at eg er fornøgd. Ein kvar alvorleg skade er ein for mykje og kunne vore unngått. Eg er ikkje fornøgd før vi ikkje har skadar.

– Nok er nok

– Du vil forby fyrverkeri, Kvifor?

– Nok er nok. Det er mange tragiske skjebner etter fyverkeriulykker. Å halde fram med å gjere noko dumt berre fordi ein har gjort det i årevis, er meiningslaust.

I fjor gjekk den internasjonale augelegeforeninga International Council of Opthalmology inn for forbod mot fyrverkeri.

– Tusenvis av auge blir skadde kvart år. Augelegar over heile verda meiner at det er på tide å gjere noko drastisk, seier Bull.

Den norske foreininga støttar framlegget og har i brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bedt om eit forbod her i landet.