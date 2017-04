Åtte ble halliksiktet etter den store aksjonen mot massasjestudioer i fjor høst. For flere av dem har ikke politiet funnet grunn til å gå for tiltale.

Tirsdag 29. november i fjor aksjonerte blant annet politiet mot 16 steder i Bergen. De fleste var thailandske massasjestudioer i sentrum.

Arbeidstilsynet

«Utbredt sexsalg»

Syv kvinner og én mann av thailandsk opprinnelse ble siktet for hallikvirksomhet. Politiet snakket om «utbredt sexsalg» fra salongene.

Nå er flere av siktelsene henlagt, opplyser politiadvokat Asbjørn Onarheim i Vest politidistrikt. Han er påtaleansvarlig for saken, og Onarheim omtaler det koordinerte anslaget som «dels en form for uroaksjon».

– Det er tre-fire saker vi har funnet grunnlag for å etterforske videre med tanke på hallikvirksomhet, sier han til BT.

To kvinner pågrepet

Ifølge Onarheim fortsetter etterforskningen mot de to eneste som ble pågrepet i aksjonen, to kvinner som da var 31 og 48 år. De ble tatt henholdsvis sentralt i Bergen sentrum og på Laksevåg.

I kjølvannet av aksjonen fikk flere menn bøter, eller forelegg som det korrekt heter, for sexkjøp.

Politiet vil på spørsmål fra BT ikke bruke tid på å oppsummere hvor mange menn det faktisk gjelder, eller hvor mange forelegg for sexkjøp som eventuelt kan kobles konkret til salongene.

I noen tilfeller, sier Onarheim, nektet menn som ble kontaktet for å ha kjøpt seksuelle tjenester ved de aktuelle salongene.

– Men de kunne samtidig oppgi at de hadde kjøpt sex et annet sted, og fikk dermed forelegg for et annet forhold.

Flere jurister har jobbet med sexkjøpsakene. Det er også med på å gjøre en opptelling vanskelig, angir Onarheim.

Snakket seg inn i sexkjøp andre steder

I noen tilfeller, sier Onarheim, nektet menn som ble kontaktet for å ha kjøpt seksuelle tjenester ved de aktuelle salongene.

– Men de kunne samtidig oppgi at de hadde kjøpt sex et annet sted, og fikk dermed forelegg for et annet forhold.

Flere jurister har jobbet med sexkjøpssakene. Det er også med på å gjøre en opptelling vanskelig, angir Onarheim.