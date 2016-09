– Den ene skal ha fremvist en pistollignende gjenstand.

Like over klokken 01 natt til onsdag fikk politiet melding om at to maskerte personer hadde vært innom Shell-stasjonen på Varden i Fyllingsdalen.

De to skal ha truet til seg et mindre pengebeløp, opplyser operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til BT.

Pistollignende gjenstand

– Begge oppgis å ha vært maskerte, og den ene skal ha fremvist en pistollignende gjenstand, sier han.

Politiet vil følge saken opp videre i dag, blant annet med gjennomgang av bilder fra overvåkingskamera.

Politipatruljer har i natt sett etter de to ransmistenkte, men i 05-tiden onsdag var de fortsatt sporløst forsvunnet. Politiet er interessert i tips fra vitner.

Alene på jobb

En mannlig ansatt skal ha vært alene på jobb da ranerne slo til.

– Ingen er kommet til skade, og bensinstasjonen holder fortsatt åpent, sier Samsonsen.

Ranerne oppgis å ha vært slikt kledd: