Martin Jordalen (92)

– Eg var bygningsmann og bas i 50 år. Utan teoretisk utdanning var det ofte vanskeleg, fordi eg måtte tyda teikningar på store bygg. Løysinga for meg vart å be til Gud om rettleiing. Det gjekk alltid godt. Han har stått meg bi i alle år. Fem gonger kom eg heldig frå alvorlege ulykker på arbeidsplassen. To gonger har eg overlevd alvorleg sjukdom. Mitt råd til alle er å tru på Gud.