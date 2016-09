Mistenkes for «innbrudd» i nettbanker og svindel med Finn-annonser. Blant annet.

– Vi har en rekke fornærmede, sier politiadvokat Lene Cecilie Tertnes Christiansen ved politiet i Bergen sør.

Mannen ble tatt på Østlandet tirsdag, men han er fraktet til Bergen. Der fremstilles han tidlig torsdag ettermiddag for varetektsfengsling i Bergen tingrett.

Frakten til Bergen skyldes at det eldste forholdet i siktelsen mot mannen stammer fra Fana, opplyser Christiansen. Politiadvokaten sier anklagene mot mannen omfatter «titalls forhold».

– En hel rekke

– Det er en hel rekke mindre bedragerier overfor privatpersoner. Vi mener det har pågått i over ett år, i bergensområdet og for øvrig over hele landet.

– Er det noe som dominerer?

– Det er ulike former for bedragerier, blant annen noen Iphoner han tilsynelatende ville selge via Finn, men så kom de aldri til kjøper. Vi mener også at han har kommet seg inn på nettbanken til en rekke personer, sier Christiansen.

Hun kan torsdag morgen ikke si noe om det totale omfanget av mannens angivelige svindelvirksomhet, og hun viser til at det er tidlig i etterforskningen.

– Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke gå nærmere inn på hvordan han har gjennomført dette.

Krever fire uker

I Bergen tingrett vil politiet torsdag be om at mannen settes fire uker i varetekt, basert på fare for gjentakelse og tap av bevis.

– Jeg har ingen kommentar til saken. Min klient er ikke avhørt ennå, det har han ikke hatt mulighet til, sier mannens forsvarer, advokat Christian C. Flemmen Johansen.