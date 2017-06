I RETTEN: Aktor Benedicte Høgseth (t.v.) og forsvarer Ann Turid Bugge i Bergen tingrett. En 34 år gammel mann er tiltalt for å ha voldtatt en kvinne. FOTO: EIRIK BREKKE

Mannen er dømt for tre voldtekter. Onsdag møter han i retten tiltalt for å ha voldtatt nok en ung kvinne. - Han ha henne Rivotril i forkant for å voldta, sa aktor Benedicte Høgseth.