– Jeg vet han hadde likt det, og så hadde han ledd litt, tror jeg.

Hildun Higraff mistet ektemannen Per for ni år siden. Han døde brått av hjerteinfarkt, 56 år gammel.

For Higraff ble derfor graven ved Ask kirke på Askøy et viktig sted å snakke med og minnes ektemannen. Her går hun ukentlig for å fortelle hva som er nytt og noen ganger småkjefter hun litt, forteller hva hun hadde trengt hjelp til, nå som hun er alene. Det var jo alltid de to.

– Det er et stort savn og det føles litt tomt. De fleste venninnene mine har fremdeles sine. Heldigvis har alle våre døtre endt opp her på Askøy. Det er en stor glede for meg, sier hun.

Ville skape julestemning

Higraff synes det er trist med graver som aldri blir besøkt, som står uten både lys og blomster, hvor gamle blomster blir til ugress, fordi gravene aldri blir ryddet.

Slik vil det nok ikke bli på ektemannens grav med det første. For da mannen døde, det ble jul og hun skulle pynte graven, fikk hun en idé. Hvorfor ikke skape den julestemningen han var så glad i, på graven?

– Vi var blant de første i nabolaget som pyntet huset med store mengder julelys ute. Han likte at det var litt mye, annerledes og litt spesielt. Jeg bestemte meg for å pynte til jul for ham på graven, forteller hun.

På graven skinner en syvarmet lysestake. Juletreet er pyntet med lys og kuler. En nisse ringer julen inn med en bjelle. En elg har også sneket seg inn. Selv om Higraff står bak de fleste tingene, har også døtrene og tidligere kolleger av mannen bidratt.

– Jeg vet han hadde likt det, og så hadde han ledd litt, tror jeg, sier Higraff.

Marita Aarekol

Få regler

Det er ikke bare Higraff som liker å pynte litt ekstra på graven i julen.

– Vi ser en stor økning av lys i desember i motsetning til resten av året. Dette var ingen tradisjon tidligere, men ble det etter kong Olav døde. Nå bare fortsetter det å øke. Det er veldig kjekt at folk vil pynte gravene. Det viser omtanke for den som er død, sier Inghild Hareide Hansen, styreleder i Gravplassforeningen og gravsjef i Bergen Kirkelige Fellesråd.

– Er det noen regler for gravpynting?

– Pynten skal holdes innenfor bedet. På de fleste steder er dette rundt 60 centimeter ut fra graven. Pynten skal tåle alminnelig vedlikehold, og ikke stikke ut til sidene. Selv om det ikke er noen regel rundt høyde, har man laget et kollektivt regelverk om at man ikke pynter høyere enn graven, sier hun.

– Er det noe man ikke bør pynte med?

– Man må ikke pynte med fakler. Det ser vi noen gjør. Det kan sprekke gravminnet og det kan ta fyr flere steder, sier hun.

Privat

Ble rørt

Higraff samler pynt gjennom hele året. Det tok årevis før hun fant den lysestaken i miniatyr. Og det er ikke bare til jul hun pynter, også til påske og advent.

Nylig la datteren, Hilde Mari, ut et bilde av graven i sosiale medier. Flere hundre responderte på innlegget med hjerter og fine kommentarer. Mange ønsket å gjøre noe lignende selv.

Dette rørte mamma Higraff.

– Jeg ble litt overveldet. Hvis jeg kan inspirere andre, er det veldig kjekt, sier hun.

Datteren Hilde Mari har stor sans for morens pynting. At graven også fikk eget juletre for noen år siden, var ekstra kjekt. Det var nemlig faren som alltid fikset med både tre og lys, før barna fikk pynte.

– Pappa digget elektriske duppedingser og hadde også vært strålende fornøyd med den lysende nissen. Jeg er så glad for at mamma holder det så fint gjennom hele året for pappa, sier datteren.