Kvinnen ble utsatt for så grov vold at hun fryktet for sitt liv.

Mannen, som er i 30-årene og fra Baltikum, ble dømt for voldtekt i tingretten. Etter å ha anket ble han funnet skyldig også i Gulating lagmannsrett.

Voldtekten skjedde i desember 2014, hjemme hos ekteparet i Hordaland. Ifølge dommen hadde mannen prøvd å få kvinnen til å flytte ut, blant annet ved å slepe henne etter håret til utgangsdøren. Dagen etter var paret på en pub, og deretter på nachspiel hos noen venner.

Slått i hodet

Mannen gikk først hjem, og da kvinnen kom etter ville han ha sex med henne, noe hun ikke ønsket. Mannen slo henne flere ganger i hodet, mens hun falt i gulvet og prøvde å beskytte seg.

«Hun oppfattet situasjonen som livstruende», heter det i dommen.

I løpet av de neste fem timene tvang han kvinnen gjentatte ganger til samleier og munnsex. Ifølge dommen stoppet han ikke, selv da kvinnen sa fra om at hun hadde skader og smerter i kjeven etter volden.

Endret forklaring

Mannen har i sine forklaringer vekslet mellom å si at han ikke husker hva som skjedde, at han og konen ikke hadde seksuell omgang, og at de hadde frivillig sex. Retten mener forklaringen hans fremstår som svært lite troverdig.

For kvinnen førte voldtekten til et langt opphold på krisesenter, og hun har i ettertid vist symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Dommerne var uenige i hva som var riktig straff for mannen. Mindretallet, to lekdommere, gikk inn for fengsel i fire år og fire måneder. Flertallet fastsatte straffen til fire og et halvt års fengsel. Mannen må også betale 150.000 kroner i erstatning til kvinnen.