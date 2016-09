Væpnet politiet måtte bryte seg inn i leilighet på Askøy lørdag formiddag.

Lørdag formiddag rykket væpnet politi ut til Erdal på Askøy. Målet var å pågripe en mann i slutten av 30-årene som var mistenkt for å ha voldtatt en kvinne.

– Sa han hadde våpen

Men mannen var ikke veldig interessert i å komme ut fra leiligheten sin, ifølge politiet.

– Han ville ikke slippe politiet inn, og fortalte at han hadde kniv og andre våpen. Vi forhandlet med ham i et par timer, men uten at det førte frem, sier lensmann Odd Dale.

Det var BA som omtalte saken først.

Til slutt besluttet politiet å bryte seg inn. Mannen ble pågrepet uten dramatikk.

– En kvinne i 40-årene har forklart at hun ble voldtatt og mishandlet av denne mannen, men at hun til slutt klarte å rømme fra leiligheten, sier Dale om bakgrunnen for politiets aksjon.

De to involverte i saken skal ha vært samboere i flere år.

Sitter i varetekt

Mannen har sittet i avhør i helgen, og er fortsatt i politiets varetekt. Også kvinnen er blitt avhørt.

– Jeg kjenner ikke detaljene i de to forklaringene, men det er naturlig nok en del etterforskning som gjenstår, sier lensmann Dale.

Hun ble kjørt direkte til voldtektsmottaket på Bergen legevakt etter hendelsen.

Politiet opplyser at siktede er kjent for dem fra før. Han er bosatt på Askøy, og er tidligere straffedømt, får BT opplyst.

Kjenner seg ikke igjen

– Han er av den oppfatning at beskyldningene mot ham ikke er riktige.

Det sier mannens forsvarer, Knut Ove Soltvedt.

– Fra hans side har det heller ikke vært tema at han skal ha opplyst at han hadde våpen i leiligheten. Han ba politiet vente mens han satt i telefonen, men han åpnet døren etter hvert, sier forsvareren videre.

Politiadvokat Eli Valheim i politiets voldsseksjon opplyser til BT at mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag, mandag.

– Jeg kan ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen, sier Valheim.