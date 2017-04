– Det var kraftig røykutvikling over flere etasjer, sier brannvesenet.

Klokken 05.44 onsdag morgen fikk brannvesenet en automatisk brannalarm fra Damsgårdsveien 143. I tillegg kom det telefoner fra folk som så at det brant i trappehuset på bygget.

– Det er bekreftet at det brenner på utsiden av bygget. Det er kraftig røykutvikling over flere etasjer, sa vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland.

Ifølge politiet er det i hovedsak kontorer i bygningen som eies av Frydenbø Marine.

Pågrepet

Politiet har nå pågrepet en mann i slutten av 30-årene i forbindelse med brannen.

– Mannen er pågrepet på bakgrunn av opplysninger og observasjoner på stedet like før og underveis i brannforløpet, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord ved Vest politidistrikt.

Politiet vil foreløpig ikke gå inn på hva mannen er siktet for.

– Vi kan ikke utelukke at brannen er påsatt. Det er alltid en grunn til at en brann starter på utsiden av et bygg. Når vi velger å pågripe noen, er det klart at det ligger en viss grad av mistanke bak, sier Rebnord.

Sikrer spor

Politiet jobber nå med å sikre seg videoopptak fra området. Krimteknikere vil undersøke brannstedet når det er nedkjølt.

Det er ikke meldt om at det var folk til stede i bygget, eller at noen har vært i kontakt med røyk.

Omfanget av brannen er foreløpig uklar.

Klokken 07.20 meldte brannvesenet at brannen var slukket, og at det pågikk utlufting og kontroll.