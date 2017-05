Motorsykkel havnet utfor veien og traff betongvegg ved Bulken i Voss lørdag kveld.

Samtlige nødetater rykket ved 21.15-tiden lørdag ut til en MC-ulykke på E16 ved Geitle, vel to mil vest for Voss.

Det var kun ett kjøretøy involvert, opplyser politiet.

– Vedkommende har kjørt ut av veien og truffet det som er blitt beskrevet som en betongvegg, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor i Vest politidistrikt.

Andre dødsulykke på tre dager

Like før klokken 22.30 bekreftet politiets innsatsleder på stedet at motorsykkelføreren omkom i ulykken.

– Det er en dødsulykke. En mann i 50-årene kjørte fra Voss mot Bergen. I en venstresving kjørte han ut til høyre, opplyser politiførstebetjent Håvard Skattum.

Mannen er fra Bergen. Ifølge Skattum omkom han trolig momentant.

Ulykken skjedde altså på Geitle ved Bulken, i nærheten av Knoltatunnelen.

Dette er den andre dødsulykken på E16 på bare tre dager. Tirsdag denne uken omkom en 78 år gammel mann da bilen han satt i kolliderte med en annen bil noen kilometer etter Bolstad.

En 77 år gammel kvinne ble alvorlig skadet.

Varsler de pårørende

E16 var i en periode helt stengt på ulykkesstedet, men etter hvert ble ett felt delvis åpnet. Trafikken dirigeres manuelt forbi stedet, men vil bli stengt igjen når ulykkesgruppen fra Statens vegvesen innleder sine undersøkelser i natt.

Samtlige nødetater var raskt på plass ved ulykkesstedet.

– Det er for tidlig å si noe om foranledningen til ulykken. Våre folk snakker med bilister som kan ha sett noe, sier operasjonsleder Rebnor.

I en pressemelding sent lørdag kveld opplyste politiet at det pågår varsling av de pårørende og at det ikke vil bli gitt mer informasjon om den avdøde før tidligst i morgen, søndag.

Politiet arbeider fremdeles på ulykkesstedet.