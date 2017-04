Dødsulykke i Hardanger.

En mann har mistet livet i Ullensvang kommune lørdag formiddag. Det skjedde i forbindelse med trefelling, opplyser politiet.

– Vi fikk inn melding klokken 12.03 og nødetatene rykket ut, i tillegg til Sea King-helikopter og luftambulanse. Vedkommende ble erklært død på stedet klokken 12.54, opplyser Morten Rebnord, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Mannen skal ha vært ute og saget noen trær som hadde rotveltet da et av trærne skal ha veltet slik at mannen fikk stammen over seg.

– Mannen var alene da ulykken skjedde, men ble funnet av noen i familien, sier Rebnord.

Han ønsker ikke å gå ut med alder på vedkommende, ettersom ikke alle pårørende er varslet.

– En patrulje er på stedet og foretar åstedsundersøkelser og snakker med folk for å få klarhet i hva som har skjedd, sier operasjonslederen.