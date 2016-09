Mannen i 30-årene ble pågrepet i Førde torsdag. I dag vil politiet fengsle ham i Bergen.

Politiet

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Bergen tingrett i 12-tiden fredag.

Påtaleansvarlig jurist for saken, politiadvokat Kristin Harstad i Vest politidistrikt, vil ikke si noe om saken. Hun jobber ved seksjonen for organisert kriminalitet.

Hemmelighold

Harstad vil be om at fengslingen gjennomføres uten at pressen får være til stede.

– Det er snakk om en sak med én siktet. Vedkommende ble pågrepet i Sogn og Fjordane denne uken, er alt Harstad vil si.

Hun vil heller ikke bekrefte om pågripelsen har sammenheng med en større dopingsak politiet har jobbet med siden i fjor høst.

I desember i fjor, og på nyåret, ble flere personer pågrepet i bergensområdet.

Politiet mener å ha avslørt et organisert miljø som selger ulovlige dopingmidler på nettet.

Det startet med et større beslag i et hus på Fjøsanger.

Men politiet har ikke villet si noe som helst om denne etterforskningen.

Fengslet i ni måneder

Etter det BT får opplyst sitter to antatte hovedmenn fortsatt fengslet i den saken. Begge er opprinnelig fra Førde-området.

Og det var nettopp her - i Sogn og Fjordane - at politiet i 2008 rullet opp en av norgeshistoriens største dopingsaker.

«Prosjekt Gullfugl» startet også med et større beslag i Bergen, og endte med at mellom 20 og 30 personer ble domfelt. 63 personer ble pågrepet.

Den antatte hovedmannen ble dømt til fire og et halvt års fengsel.

Politiet anslo i etterkant av prosjektet at det omsettes ulovlige dopingmidler for minst 180 millioner kroner i året i Norge.

De ble overrasket over mye. Blant annet at store deler av det som omsettes blir produsert i Norge.

– Vi trodde kanskje dette var produsert i noenlunde sterile omgivelser i utlandet, men fant at det ble laget på kjøkken og stuer i Norge av personer uten noen fagkompetanse. Og dette er noe som folk skal sette med sprøyter rett i kroppen.

Det sa daværende politimester i Sogn og Fjordane, Johan Brekke, da politiet presenterte sin evalueringsrapport fra «Prosjekt Gullfugl».

– Forstår ikke

BT kjenner til at mannen ble tatt i Førde på dagtid torsdag, og at han skal være anklaget for oppbevaring og salg av betydelige mengder dopingmidler.

Politiet skal også mene at mannen har opptrådt som del av aktiviteten til en organisert kriminell gruppe.

Fredag morgen er mannens forsvarer, advokat Robert Fonn, på vei til Bergen for å bistå den siktede mannen i avhør.

Fonn ønsker ikke å si noe om sakens karakter, men sier dette om klientens syn på straffskyld:

– Han stiller seg uforstående til grunnlaget for pågripelsen. Han forstår rett og slett ikke hva det dreier seg om.

Mannen skal være tidligere straffedømt, men angivelig ikke i tilknytning til ulovlige dopingmidler i større omfang.