Etter en to timers lang leteaksjon, ble den tyske mannen funnet i sjøen og sendt til sykehus for livreddende behandling. Livet sto ikke til å redde.

Siste: Klokken 14.20 melder Haukeland sykehus at mannen som falt i sjøen i Fosenstraumen omkom. Familien og samboeren er informert.

Etter over to timer i sjøen, ble mannen funnet klokken 13.23, om lag 400–500 meter sør for Fosenstraumbroen. Videre ble han sendt til Haukeland sykehus med Sea King.

– Det var en av de private båtene som bisto i søket som fant han. Mannen er ble fraktet til land og får nå livreddende behandling av helsepersonell, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit.

AMK-sentralen ble varslet om hendelsen klokken 11.15.

– Forbipasserende skal ha observert en mann, en tysk statsborger i 50-årene, og en hund i sjøen i nærheten av Færøysundet, sier Kolltveit.

Nødetater, Sea King-helikopter og en redningsskøyte rykket straks ut til stedet.

Identifisert

Klokken 13.07 melder politiet at de har kjennskap til hvem mannen er og at de er i kontakt med hans pårørende.

2211-tipser

Færøysundet ligger mellom Austrheim og Radøy. Politiet tror mannen har vært ute på tur med hunden og sklidd ut i sjøen.

– Hunden kom seg på land ved egen hjelp. Det er sterke strømmer i sjøen, sier operasjonslederen.

Drev ved bro

Mannen skal ha drevet fra Fosenstraumbrua og sørover rundt Fesøya.

– Vi har tre patruljer på land, Sea King, redningsskøyte og luftambulanse på stedet. I tillegg er det flere fritidsbåter i området som hjelper til å lete etter mannen, sier Kolltveit.

Norske redningshunder og personell fra Røde Kors rykket ut for å drive strandsøk.

Saken oppdateres.