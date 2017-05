Mandag ber politiet om å få mannen fire uker i varetekt.

Som BT skrev søndag formiddag, ble mannen i midten av 30-årene pågrepet på Landås i Bergen sent fredag.

Bakgrunnen skal ha vært en bekymringsmelding fra en kvinne, om at mannen skulle ha forgrepet seg på to små barn på rundt seks år.

Søndag formiddag var mannen i avhør med forsvarer til stede. Det er tatt flere avhør i saken, blant annet av barnas foreldre.

Tilrettelagte barneavhør

Politiadvokat Trond Eide skal i 12-tiden mandag i retten med saken.

Han sier siktelsen gjelder frihetsberøvelse og krenkende/uanstendig atferd overfor de to små barna.

Den siktede mannen er tidligere kjent av politiet, men etter det BT forstår ikke fra lignende saker.

– Barna må inn til tilrettelagte avhør. Dette er ikke gjennomført ennå, sier Eide.

Han vil be om fire ukers varetekt på bakgrunn av bevisforspillelsesfare. Om han skal be om noen restriksjoner, kunne Eide i 10-tiden mandag ikke svare definitivt på.

– Døren var låst

– Hva går punktet om frihetsberøvelse ut på?

– De to barna skal ha blitt holdt i leiligheten noen timer. Foreldrene etterlyste dem eller lette etter dem, og døren var låst, sier Eide.

Punktene i siktelsen er tatt ut etter to ulike kapitler i straffeloven, henholdsvis kapittelet om seksuallovbrudd og kapittelet om «Vern av den personlige frihet og fred».

Eide ønsker ikke å kommentere saken nærmere før han har sett mer på den.

Mannen forsvarer, advokat Beate Hamre, har foreløpig ikke vært tilgjengelig for å kommentere saken. Hun er opptatt i et rettsmøte. Heller ikke advokaten som skal møte for Hamre i fengslingsmøtet har svart på telefon fra BT.