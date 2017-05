Politiet har siktet 17 personer for salg av narkotika til mindreårige. En av dem skal selv ha rullet med russen.

Politiet har siktet 17 mennesker i ulike narkotikasaker knyttet opp mot årets russekull, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge politiet har enkelte narkotikaselgere kynisk rettet salget sitt mot russ.

POLITIET

«Totalt har politiet i Bergen opprettet 15 saker med tilsammen 17 siktede. Disse 15 sakene spenner fra brukersaker til saker mot leverandører av ulike former for narkotika. Stoffene som er funnet er cannabis, mdma, kokain, ecstasy, rivotril og trolig en ikke ubetydelig mengde heroin», heter det i pressemeldingen fra Vest politidistrikt.

Heroinbeslaget har etter all sannsynlighet ikke vært ment for russen.

Får alternativ straff

Politiet understreker at det er kun en liten del av russekullet som eksperimenterer med narkotika, og at de har et godt inntrykk av avgangselevene.

«Gjennom innsatsen mot selgerne er det også blitt opprettet flere saker for bruk. De siktede i brukersakene vil primært bli tilbudt en alternativ straffereaksjon i form av påtaleunnlatelse på vilkår. Vilkåret vil være oppfølging fra Bergen kommunes Tidlig-Ute prosjekt. Hensikten her er å tilby hjelp og bidra til å snu en negativ utvikling», skriver politiet.

POLITIET

Dette er noen av sakene

Tidlig i mai gjorde politiet tilslag mot en norsk statsborger i 20-årene. I mannens bolig fant politiet en cannabisplantasje, og det ble gjort beslag av i overkant av 200 gram marihuana.

Deler av marihuanaen ble pakket i mindre poser klargjort for salg. I avhør erkjente han salg og dyrking. Saken blir trolig avgjort som tilståelsesdom.

Nylig pågrep politiet en utenlandsk statsborger i 20-årene. Han er siktet for salg av narkotika til ungdom, både mindreårige og russ. Politiet har opplysninger om at mannen «ruller» med russen, selv om han ikke selv er russ.

Politiet

Han mistenkes for omsetning av tyngre narkotiske stoffer som kokain, og det er gjort beslag av blant annet MDMA i forbindelse med pågripelsen.

Mannen stiller seg uforstående til anklagene og er varetektsfengslet, ifølge politiet.

En annen utenlandsk statsborger i 30-årene ble også nylig pågrepet. Politiet mener det er han som forsyner mannen i 20-årene med kokain. Politiet har beslaglagt både kokain og heroin samt et stort pengebeløp. Mannen erkjenner i avhør salg av kokain og heroin. Han er varetektsfengslet.

Under den innledende etterforskingen i vår fikk politiet kjennskap til en utenlandsk statsborger i 30 årene som solgte sprit til mindreårige. Politiet beslagla i slutten av april ca. 100 liter smuglersprit i en privatbil. Siktede vil trolig få saken avgjort ved tilståelsesdom.