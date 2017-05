KULEHULLET: Annie Seim på kjøkkenet der kulen kom inn gjennom ytterveggen. FOTO: Per Lindberg

Mann har meldt seg for politiet etter at Annie Seim (84) fikk kule inn i huset

En mann har meldt seg for politiet etter at Annie Seim fikk et skudd inn i huset i boligen sin i Bergen sør. – Det var gode nyheter, sier hun.