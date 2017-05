En 19 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til ni måneders fengsel for å ha overfalt og slått Monica Reistad på Nygårdshøyden i fjor høst. Mannen ble frifunnet for voldtektsforsøk.

Monica Reistad (31) var på vei hjem da hun uten forvarsel ble slått og sparket gjentatte ganger av den 19 år gamle mannen. Få dager etter fortalte hun sin historie til Bergens Tidende.

– Mannen dukket plutselig opp rett foran meg. Så begynte han å slå. Han traff meg i ansiktet og i hodet, gjentatte ganger, sa hun den gang.

Til politiet forklarte hun i etterkant at mannen truet henne på livet flere ganger mens han utsatte henne for vold, og at han prøvde å tvinge henne til å gjøre seksuelle handlinger mot hennes vilje.

Frikjent for voldtektsforsøk

Denne uken falt dommen i saken. 19-åringen ble funnet skyldig i voldsutøvelse, men retten mener mannen ikke forsøkte å voldta Reistad, selv om de bemerker i domsavsigelsen at forklaringen hennes er troverdig.

«Slik retten ser det, er det bare uttalelsene om at tiltalte skulle stikke sin penis inn i fornærmedes munn som gir konkrete holdepunkter for at han hadde til hensikt å voldta henne. Uttalelsene synes å ha blitt fremsatt parallelt med uttalelser om at tiltalte også hadde til hensikt å drepe fornærmede. Slik det fremstår for retten, var dette to likestilte, skremmende ytringer fra tiltalte.

Etter rettens vurdering, er det imidlertid ikke opplagt at tiltalte hadde til hensikt å gjøre alvor av noen av dem. Uttalelsene synes å være utslag av et ukontrollert sinne. Det er etter rettens syn en betydelig sannsynlighet for at formålet med ytringene var å skremme, og ikke å beskrive sitt forehavende.»

– Jeg synes ikke det er en rettferdig dom. Det har ingenting å si hva han hadde tenkt til å gjøre, når han sa det han sa. For min del er det litt spesielt at dommeren mente jeg hadde forklart meg riktig og troverdig, men at han da likevel ikke blir dømt for voldtektsforsøk. Jeg trodde de måtte forholde seg til paragrafene, sier Reistad.

– Urettferdig dom

Dommen er betydelig mildere enn aktors påstand på fengsel i to år og ni måneder. Retten dømte mannen til ni måneders fengsel for angrepet på Reistad, en separat voldsutøvelse mot sin mor to måneder før og voldsutøvelse mot en offentlig tjenestemann. I tillegg ble han frikjent for seksuell trakassering av en jente få dager etter Reistad ble angrepet.

– Lengden på dommen har ikke så mye å si for meg. Jeg synes faktisk to år og ni måneder virket litt mye. Men det er viktig for meg at dommen blir rettferdig for alle parter, og i dag føles det ikke slik.

Privat

Retten fant det ikke bevist at 19-åringen hadde til hensikt å voldta Reistad, men omtaler voldsbruken som farlig og brutal.

«Tiltalte slo harde slag mot fornærmedes hode, og det synes å bero på rene tilfeldigheter at de fysiske skadene ikke ble mer omfattende», heter det i dommen.

– Ikke bitter

Da Reistad var ferdig med å forklare seg i retten, valgte 31-åringen å si noen ord direkte til mannen som overfalt henne.

– Jeg vet hvordan det er å være 19 år og ha det vanskelig, selv om det på ingen måte unnskylder det du har gjort. Men livet er ikke over på grunn av dette. Jeg håper du får hjelp.

Reistad forteller i dag at hun oppfattet 19-åringen som sympatisk i retten.

– Jeg så det var samme person, men uttrykket var annerledes. Han hadde kommet langt siden den kvelden, og under rettssaken utvekslet vi til tider vennlige og forstålesefulle utsagn og blikk til hverandre. Det var fint.

Hun tror ikke han hadde som intensjon om å voldta, men når han brukte ordene han brukte, vil hun at retten skal dømme ham for det. Selv ser hun på muligheter for å hjelpe 19-åringen når han skal i fengsel for å sone dommen.

– Har han lyst på råd eller bøker i kategori selvhjelp og selvutvikling, vil jeg bidra for at han får noe av disse verktøyene. Så ønsker han dette kan han gjerne når som helst kontakte meg. Dette ligger så sterkt i meg. Jeg vet så inderlig godt hvordan det er å være 19 år, og slite med mye bitterhet, frustrasjon og sinne.

Retten tilkjente oppreisningserstatning på 40.000 kroner til Reistad. Det er foreløpig uvisst om dommen vil bli anket.