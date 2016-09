En rusmisbruker døde av underernæring på Haukeland. Nå får Haukeland universitetssykehus krass kritikk for behandlingen han fikk.

I en avgjørelse fra fylkeslegen i Hordaland beskrives det hva som skjedde da en mann ble lagt inn ved Medisinsk avdeling på Haukeland høsten 2015.

Fylkeslegen reagerer sterkt på behandlingen han fikk. Konklusjonen er at mannen i 50-årene ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

Fikk ikke rask nok hjelp

Mannen hadde flere helseproblemer da han ble lagt inn på Medisinsk avdeling og hadde problemer med å spise på grunn av en innsnevring i spiserøret som stadig ble verre.

Dette fikk han startet behandling for, men fylkeslegen mener tilstanden ikke behandlet raskt nok.

– Vi mener at situasjonen hans ikke ble tatt alvorlig nok og at sykehuset ikke handlet raskt nok. Undernæringen bidro i stor grad til dødsfallet, sier assisterende fylkeslege Karianne Flaatten.

Inn og ut av sykehus

Mannen var inn og ut av Haukeland i løpet fire måneder høsten 2015. Det var under det siste oppholdet at han døde.

Haukeland varslet da helsetilsynet om hendelsen og på bakgrunn av dette opprettet fylkeslegen i Hordaland tilsynssak med medisinsk avdeling på Haukeland.

– Sykehuset meldte ifra da dødsfallet kom uventet og plutselig, sier Flaatten.

– En utsatt gruppe

Fylkesmannen i Hordaland legger nå denne saken ut på sine nettsider. «Underernæringa var ei sterkt medverkande årsak til at han døydde på sjukehuset etter nokre månadar», skriver de. Rusavhengiges helse er et nasjonalt satsingsområde.

Grunnen er at rusmisbrukere er en utsatt gruppe som har mange helseproblemer og i mindre grad enn andre oppsøker sykehus og andre helsetjenester.

– Vi vet at rusmisbrukere er en pasientgruppe som medfører utfordringer for helsevesenet. Hos noen er det en varierende samarbeidsvilje og det er ikke like lett å følge opp en behandling. Til tross for det mener vi behandlingen kunne og burde vært bedre, spesielt når det gjelder underernæringen, sier assisterende fylkeslege Karianne Flaatten.