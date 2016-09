Fremstilles for fengsling i Nordhordland tingrett torsdag. Politiet legger fullstendig lokk på saken.

En mann, ifølge politiet «mistenkt i en sedelighetssak», blir i 13-tiden torsdag fremstilt for varetektsfengsling i Nordhordland tingrett.

– Det dreier seg om et seksuelt overgrep, sier påtaleansvarig jurist for saken, politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt.

– Hvilken form for overgrep?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Fullstendig taus

Krohn vil ikke si noen som helst om saken - verken om den mistenkte, hva han er siktet for, hvem som er fornærmet eller hvor det angivelige overgrepet skal ha skjedd.

– Kan du si når dette skal ha skjedd?

– Nei, beklager, jeg vil ikke si noe. Av hensyn til etterforskningen, som er i et tidlig stadium, kommer jeg til å be om både lukkede dører og at det blir forbud mot å referere fra kjennelsen i saken, sier Krohn.

– Er vedkommende siktet for noe som skal ha skjedd denne uken?

– Nei, det skal ikke ha skjedd denne uken.

– Hva vil du kreve i retten?

– Jeg kommer til å be om fengsing i to uker med brev- og besøkskontroll.

Krohn opplyser at siktede ble pågrepet onsdag et sted «utenfor Bergen».

– Ikke til stede i avhør

Forsvarer for den overgrepssiktede, advokat Rolf Knudsen, forholder seg også taus. Han er nylig gjort kjent med politiets ønske om lukkede dører og referatforbud, men omtaler klienten som en mann.

– Jeg kan ikke si noe. Foreløpig har jeg heller ikke sett dokumentene i saken, og jeg har ikke vært til stede i avhør, sier Knudsen.

BA skriver imidlertid at den siktede skal være en gutt under 18 år. BT har ikke fått bekreftet dette.

– Har din klient sagt noe om hvordan han stiller seg til straffskyld?

– Det kan jeg ikke kommentere.

Knudsen sier han skal ha et møte med sin klient i forkant av rettsmøtet tidlig i ettermiddag.

Bistandsadvokat oppnevnt

Saken kommer altså opp for Nordhordland tingrett, som dekker 17 kommuner i Hordaland samt Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Det angivelige overgrepet har altså skjedd i én eller flere av disse kommunene. Distriktet Nordhordland omfatter bare ni av de 18 kommunene i rettskretsen til Nordhordland tingrett.

Valget av tingrett sier i utgangspunktet ikke noe om hvor en siktet er fra.

Advokat Beate Hamre er oppnevnt som bistandsadvokat for personen som skal være utsatt for overgrep.

– Jeg kan ikke kommentere dette, ut over at jeg representerer én person, sier Hamre.