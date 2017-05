To personer satt fastklemte etter en kraftig frontkollisjon på E16 tirsdag formiddag. Tirsdag kveld melder politiet at den ene er omkommet.

Like før klokken 22 tirsdag opplyste politiet på Twitter at en 78 år gammel mann som var alvorlig skadet etter trafikkulykken på E16 like etter Bolstadøyri i retning Voss, døde i kveld på Haukeland sykehus.

Ulykken skjedde noen kilometer etter Bolstadøyri i retning Voss og ble meldt politiet klokken 10.48 tirsdag. Luftambulansen ble sendt til stedet, i tillegg til ambulanse politi og brannmannskap. Det skal være 80-sone på stedet.

To til sykehus

– Bilene har kollidert front mot front, og sammenstøtet var kraftig. Tre personer skal ha vært involvert, sa Arve Samsonsen til BT klokken 11.27. Han er operasjonsleder i Vest politidistrikt.

To av personene satt fastklemt etter ulykken, og ble frigjort av brannvesenet.

– En ble sendt med luftambulanse til Haukeland, en annen er fraktet i ambulanse. En tredje person klaget over nakkesmerter, men er ellers oppegående, sa Samsonsen.

De to som ble fraktet til sykehus skal ha sittet i samme bil.

Frontpartiet trykket inn

BT var på stedet, og observerte voldsomme skader på den ene personbilen. Hele frontpartiet var trykket inn, og det var også store skader på bilens bakparti.

På den andre bilen var skadene mindre.

E16 ble stengt på ulykkesstedet mens krimteknikere og veivesenets ulykkesgruppe gjorde sine undersøkelser - og veien deretter ble ryddet.

Like før klokken 19 var veien åpnet for fri ferdsel etter opprydningsarbeidet.