Fikk et tre over seg da han drev skogsarbeid.

Det var en 30 år gammel mann som mistet livet i ulykken som skjedde på Bjortveitneset i Ullensvang kommune lørdag formiddag. Ulykken skjedde i forbindelse med trefelling, opplyser politiet.

– Vi fikk inn melding klokken 12.03 og nødetatene rykket ut, i tillegg til Sea King-helikopter og luftambulanse. Vedkommende ble erklært død på stedet klokken 12.54, opplyser Morten Rebnord, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Mannen skal ha vært ute og saget noen trær som hadde rotveltet da et av trærne skal ha veltet slik at mannen fikk stammen over seg.

Mannen var alene da ulykken skjedde, men skal ha blitt funnet av sine foreldre.

– En patrulje er på stedet og foretar åstedsundersøkelser og snakker med folk for å få klarhet i hva som har skjedd, sier operasjonslederen.