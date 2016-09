Slik var politinatten.

Operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrik forteller om en natt til fredag i Bergen og omegn som til tider ga «småamper» stemning.

– Det har ikke vært de store tingene, men til sammen tre personer havnet i arresten, forteller han.

– Drapstruet

Det startet like over midnatt natt til fredag, da en kvinne i siste halvdel av 40-årene laget en viss brudulje på legevakten på Lindås i Nordhordland. Politiet ble kalt ut for å bistå helsevesenet, og det endte med dette: Hun ble tatt for å ha kniv på seg, hun skal ha forsøkt å utøve vold mot politifolkene som kom, og kvinnen skal også ha kommet med drapstrusler overfor politiet. Hun er anmeldt for dette.

– Vi fikk tidlig kontroll på henne, og hun ble tatt med til arresten, sier Magnussen.

– Fisket opp

Cirka en time senere måtte politiet igjen i aksjon, da i indre del av Vågen i Bergen. En ung mann på 18 år sa han skulle bade, men fikk beskjed fra politiet om at det ikke var greit. Mannen sto likevel på sitt og hoppet i Vågen, forteller Magnussen.

– Vi fikk fisket ham opp og tok ham med til drukkenskapsarresten. Han blir anmeldt for ordensforstyrrelse, sier operasjonslederen.

Blodig nese

En time til gikk, og da kom det melding til politiet om at en mann i Bergen sentrum, i området Håkonsgaten-Magnus Barfots gate, drev og slo rundt seg.

– Han hadde slått ned folk med et belte. Vi kom til stedet og fant tre personer som var slått. Én av dem måtte til legevakten med en blodig nese, forteller Magnussen.

Politiet tok med seg en 22 år gammel mann til arresten etter opptrinnet. Han er anmeldt for forholdet.