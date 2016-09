Fredag kveld kan du se en måneformørkelse, såfremt været holder.

Formørkelsen starter klokken 18.53, er på sitt sterkeste klokken 20.54 og er over klokken 22.56, ifølge nettstedet Himmelkalenderen.

Den « … kan være vanskelig å få øye på fordi måneskiven ikke blir spesielt mye mørkere. Denne gangen vil øvre del av Månen bli dunkel når formørkelsen er som størst», ifølge nettstedet.

Les også: Magisk måneshow i natt

kan være vanskelig å se

Inge Hansen er meteorolog og hobbyastronom i Bergen. Han vil ikke gi folk for store forhåpninger foran kveldens astronomiske begivenhet.

– Formørkelsen kan være vanskelig å få øye på med mindre man vet om den, i motsetning til de gangene vi har totale eller delvise måneformørkelser.

Jorden skygger for Månen

I kveld ligger altså Solen, Jorden og Månen på linje. Jorden ligger mellom Solen og Månen og skygger dermed for sollyset som ellers treffer Månen. Når Jorden skygger, blir Månen mindre synlig. Ettersom Månen står lavt fredag kveld, råder Roar Inge Hansen folk til å oppsøke steder med fri utsikt mot øst.

Les også: Største solformørkelsen på 60 år

– Jeg tviler på at formørkelsen vil være synlig fra Bergen sentrum. Man må komme seg til et sted der det ikke er fjell som tar for utsikten, sier han.

Kan bli skyet

Så spørs det om været holder, da.

– Det vil nok skye litt mer til utover ettermiddagen og kvelden enn det vi har nå. Muligens kommer det noen dråper også. Dermed er det kanskje ikke helt ideelle forhold, men muligens blir det sprekk i skylaget, sier Camilla Albertsen, vakthavende meteorolog i Storm.