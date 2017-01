Vegvesenet advarer mot glatte veier på fjellovergangene.

Det har vært et ekstremt væromslag i fjellet de siste dagene.

– Nå er det plussgrader og regn selv på de høyeste fjelltoppene, sier Hanne Norheim ved Vegtrafikksentralen.

Mandag ble det målt 33 minusgrader på Hardangervidda. Onsdag morgen er det to plussgrader. På Filefjell, Haukelifjell og Tyin-Årdal har det gått fra 28 minus til et par plussgrader på to døgn, på Hol-Aurland fra 26 minus til et par pluss.

Snø, regn og kraftig vind

Det gir fare for underkjølt regn og glatte veier.

– Når du går fra så mye minus og over til plussgrader og regn, så må folk være obs på at det kan være glatt. Store kjøretøy må bruke kjetting. Mannskapet er ute og strør og følger opp der det er behov, sier Norheim.

Meteorologisk institutt har sendt ut følgende OBS-varsel for Vestlandet sør for Stad: «Onsdag ventes vanskelige kjøreforhold i fjellet på grunn av snø, stedvis overgang til regn og kraftig vind.»

– Ikke vanlig, men det skjer

Storm-meteorolog Roar Teigen sier at det ikke er vanlig med plussgrader så høyt på fjellet i midten av januar, men at det skjer.

– Selv på fjellet er det ikke alltid stabilt vintervær. Kommer det mild luft, så kommer det mild luft, sier han.

Han forteller at det er lettere for varm luft å fortrenge kald luft i fjellet enn for eksempel i dype daler på Østlandet.

– Der er den kalde luften mer gjenstridig. På fjellet blåser det mer, sier han.

Vogntog måtte berges i natt

Foreløpig er det ikke meldt om hendelser i morgentimene, men Vegtrafikksentralen har fått et par meldinger om at det skal være glatt på fylkesvei 7 mellom Norheimsund og Granvin.

– Ellers går det greit på veiene, sier Norheim litt før klokken 07.

I 02-tiden natt til onsdag fikk flere vogntog problemer på riksvei 5 mellom Sogndal og Fjærland. Veien var sperret og bilberging måtte rykke ut. Svært glatt på stedet, var meldingen fra politiet.