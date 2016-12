Vent til 3. juledag med å forflytte deg, anbefaler meteorologen.

Uværet som fører til stengte fjelloverganger, har ennå ikke fått et navn. Men det er ille nok.

– Vi har økt overvåking og vurderer fortløpende, men har foreløpig ikke kommet med ekstremvarsel. Først når vi melder det, får det et navn, sier vakthavende meteorolog Anne Mette Olsen ved Vervarslinga på Vestlandet.

– Men med så sterk vind, vil jeg ikke anbefale folk å gå ut i morgen. Jeg skal i hvert fall holde meg inne, uavhengig om det blir ekstremvarsel eller ikke.

– Vent til tirsdag

– Hvor sterk vind snakker vi om?

– Det ligger an til full storm i fjellet og sterke vindkast innover land fra kysten. Vestavinden tar godt innover land, rundt 30-40 meter i sekundet. Det kan gi høye bølger, så folk må holde god avstand til havet. Det kan plutselig komme bølger som slår langt innover land. Når det varsles full til sterk storm på kysten og i fjellet, og vindretningen er mot land, er det all grunn til å være forsiktig.

Meteorologen råder folk som skal reise i Hordaland eller Rogaland til å gjøre det 1. eller 3. juledag. Følg veimeldingene her.

– I dag blir det ikke så mye vind. Den minker til frisk bris før den øker igjen til liten til stiv kuling fra sør og sørvest i ettermiddag. Og altså storm i morgen. På baksiden av dette lavtrykket er det mindre vind, så det er gode muligheter for å komme seg tilbake 3. juledag for dem som må over fjellet.

– Hvor blir været verst 2. juledag?

– Hordaland og Rogaland får mest vind. Og på Hardangervidda blir det trolig verre enn på de nordligste fjellovergangene. Det begynner med vestavind som går over i nordvest. Den merker man mer enkelte steder, mens andre steder ligger i le. Når vi melder om mye vind, er det alltid noen som lurer på hvor den blir av, sier meteorologen.

Vegar Valde

Takstein kan ryke

– Hva med Bergen by?

– Dette er ikke den vindretningen som tar mest i Bergen. Men stiv til sterk kuling, med 15 til 18 meter i sekundet, er mye vind til å være i Bergen sentrum. Da kan det blåse av takstein og greiner kan knekke av trær. Det er skummelt å bevege seg ute når det er så mye vind, sier Anne Mette Olsen.

Bare å hygge seg som best man kan innendørs, altså.