SV-leder Audun Lysbakken er en av dem som ble evakuert fra storbrannen i Bergen.

SV-lederen var en av de mange som måtte flykte fra flammene fra brannen brøt ut natt til søndag.

– En nabo ringte på hos oss, og så politiet like etterpå, forteller han.

– Fryktelig trist

På trygg avstand på Nøstekaien ble Lysbakken og styreleder Jan Hanchen Michelsen i Sydnes og Nøstet velforening stående og se på det dramatiske slukkearbeidet.

– Vårt hus er et lite stykke unna, så det går bra med oss. Det er fryktelig trist med brann i strøket. Vi får bare håpe at alle i husene som brenner har kommet seg i trygghet, sier Lysbakken, som var på besøk hos familien.

Ved 04.15-tiden melder politiet at 12 personer er evakuert, og at det ikke er noen skadde eller savnede.

EIRIK BREKKE

Michelsen var våken da brannen startet, og så flammene fra vinduet. Han var i ferd med å ringe brannvesenet da han hørte sirenene.

– Da var det bare å få ut kone og barn. Det var veldig dramatisk. Det er bare et par meter mellom trehusene, sier Michelsen.

Fant frem hageslange

Han fant frem hageslangen for å prøve å beskytte huset sitt mot gnistene, men rakk aldri å kople den til. Ved tretiden forteller han at det er så mye damp i luften at det er vanskelig å se.

– Røyken og dampen gjør det ganske kvelende. Folk slipper ikke inn til husene, men ble evakuert til Nøstekaien. De som ikke får komme hjem har trukket inn til naboer og venner, sier han.

– Heldigvis er det vindstille. Hvis det hadde blåst kuling ville hele strøket røket med, sier Michelsen.