På Nygårdstangen har arkitekter, prosjektmakere og andre velmenende bergensere stått i kø med mer eller mindre gjennomtenkte prosjekter det aldri ble noe av. Se forslagene her.

Lenge var Nygårdstangen Bergens bakgård, en fyllplass som sakte, men sikkert este utover, uten mål og mening. I dag er det blant annet bygget svømmehall (ADO Arena) og videregående skole (Amalie Skram), mens planene for området er mange.

En av de siste, mer oppsiktsvekkende, er Høyres forslag om å lage en øy midt i Storelungeren. Dette er imidlertid kun ett av mange lignende forslag, som strekker seg helt tilbake til 1969. Her er et tilbakeblikk.

Bilenes bydel

Nygårdstangen preges i dag av tung biltrafikk, trailere, busser og en gigantisk jernbaneterminal. Det kunne ha blitt helt annerledes. I 1965 foreslo Tord Kjærner Semb at Universitet i Bergen burde bygges ut på Nygårdstangen. Det vant ikke gjenklang hos noen, og Universitetet har inntatt stadig større deler av Nygårdshøyden.

Siden overtok bilene Nygårdstangen og beseglet dette områdets skjebne i mange tiår. Det ble ny Nygårdsbro, det ble spagettikryss, det ble viadukt frem til Fløyfjellstunnelen og deretter kom Sydnestunnelen som førte Vestre Innfartsåre inn til trafikkmaskinen på Nygårdstangen.

Dødfødte private planer

By for 200.000 bergensere: I 1969 lanserte ingeniør Kaare Egil Svendsen forslaget om å tømme hele Store Lungegårdsvannet for vann. Deretter ville han planere og oljegruse bunnen, for å gi rom for en koloss av et byggverk på toppen; med plass til flere gamlehjem, sykehus, skoler, parkeringshus, brannstasjon, jernbaneterminal, bussterminal, samt alle kommunale kontorer, og boliger for opptil 200.000 bergensere?

Flytende parkeringsanlegg under vann: Forslaget ble lansert i 1976 som en del av diskusjonen om hvor byens neste store parkeringsanlegg skulle ligge. Det endte med Bygarasjen som "alle" nå helst ser revet.

Hansastaden: En gruppe bergenske forretningsmenn, med tidligere kommunalråd Jens Lorentzen i spissen, lanserte i 1987 prosjektet "Hansastaden i Store Lungegårdsvannet": En flytende bydel med et samlet areal på rundt 55.000 kvadratmeter.

Flytende giganthall: I 1992 presenterte en gruppe på ti bergensere med blant andre Lambert Wulf planer om en flytende giganthall på Store Lungegårdsvannet ved Nygårdstangen. En stor hall med blant annet fotballbane og 10.000 sitteplasser, håndballhall og sportshotell.

Badeland: I 1996 vedtok formannskapet i Bergen å si ja til brannstasjon og badeland på Nygårdstangen. Siden ble det arrangert en konkurranse som Arealutvikling vant, men planene rant ut i sanden blant annet på grunn av uenighet om tomtepris og bygging av boliger som del av badelandutbyggingen. Brannstasjonen ble derimot realisert og kunne åpne i 2004.

Nytt stadion: i 2000 presenterer Profier planen for en gigantisk nærings- og idrettspark til rundt 800 millioner kroner med blant annet fotballstadion med plass til 22.000 tilskuer og et hotell med navnet Byporten som skulle plasseres som en port over viadukten mot Fløyfjellstunnelen.

Luftige kommunale planer

Også kommunen tok del i planleggingen på Nygårdstangen. I 1995 fikk kommunen anlagt en park med gang- og sykkelvei fra Nygårdstangen til Fløen. Reguleringsplanen som ble vedtatt i 1999 plasserte badeland, brannstasjon, sirkus og tivoliplass, hotell og kontorbygg på den store tomten, og luftige private planer fikk en kommunal ramme.

Ser en vekk fra brannstasjonen og sirkusplassen endte også denne planen som et luftslott. For en midlertidig sirkusplass ble anlagt til en pris av to millioner kroner. Den ble brukt et par ganger, før den endte som anleggsplass for den nye videregående skolen og svømmeanlegget.

I 2003 ble det arrangert en idékonkurranse for Storelungeren, som 3RW Arkitekter vant. Den dannet grunnlaget for en kommunedelplan hvor Nygårdstangen med jernbaneterminalen var omgjort til en helt ny bydel. Kommunedelplanen ble lagt ut på offentlig høring, men ble aldri vedtatt.

Den siste planen?

Siden den gang har det på langt nær vært stille rundt Nygårdstangen, men forslaget om å bygge en hel øy, har ikke blitt tatt opp igjen før nå nylig. I forslaget til valgprogram 2015-19 fra programkomiteen i Bergen Høyre, finner vi nok en gang ambisiøse planer for Storelungeren:

«Utrede å etablere en større øy med kanaler i Store Lungegårdsvann og la dette binde sammen Nygårdstangen og Danmarks plass/Møllendal».

- Det har jo tidvis vært snakket om å fylle ut deler av vannet. Vi mener at man bør se på å lage en slags øy som binder sammen de to sidene, men at man beholder store deler av sjølinjen, sier tidligere byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H).

Tiden vil vise om også denne planen ender som luftslott.

Fakta: Fakta Smålungeren og Store Lungegårdsvannet var opprinnelig en sammenhengende arm av Puddefjorden. Fjordarmen gikk helt inn til Ole Bullsplass og dekket hele området mellom Kaigaten og Lars Hillesgate. De to vannene er blitt kraftig gjenfylt de siste hundre årene. Smålungeren var frem til 1760-årene dobbelt så stort som i dag. Sundet mellom lungegårdsvannene ble gjenfylt i 1926, og senere har den nordlige delen av Store Lungegårdsvannet blitt ytterligere kraftig utfylt.