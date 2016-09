Da en mann fikk hjertestans var Luftambulansen i Bergen ute på en planlagt transport av en annen pasient. Dermed kom mannen 15–20 minutter forsinket til Haukeland.

Denne uken var mannskapet på Luftambulansen på vei til Flesland da alarmen gikk.

En mann i 60-årene som hadde fått hjertestans i Kvinnherad, men de kunne ikke rykke ut. Legen var opptatt med det planlagte transportoppdraget med intensivpasienten som skulle til Flesland.

Luftambulansen i Stavanger ble dermed sendt.

Meldt som avvik

Samtidig snudde et avtroppende vaktlag seg rundt i Bergen og gjorde seg klare til å dra, men fordi de måtte mellomlande for å hente utstyr viste det seg at de ville lande i Kvinnherad etter luftambulansen fra Stavanger.

En antar at pasienten kom 15–20 minutter for seint frem til Haukeland. Dette er nå rapportert som en avviksmelding til Haukeland universitetssykehus. I tillegg vil saken bli meldt videre til Helsetilsynet eller fylkeslegen i Hordaland.

Har advart

– Vi har advart om at de planlagte oppdragene vil gå ut over beredskapen når det skjer noe. Vi er bekymret for om folk nå får den hjelpen de skal, sier Thomas Dolven, tillitsvalgt for legene ved Luftambulansen.

De ansatte ved Luftambulansen og ledelsen ved Haukeland universitetssykehus har lenge vært uenige om transportoppdragene. De har varslet at dette kan gå ut over pasienter om de samtidig som de har vakt på luftambulansen også ta seg av planlagte transporter.

Likevel ble dette en del av jobben deres fra 1. juni.

– Det har vært flere situasjoner som har vært helt på kanten, sier Dolven.

Vil finnen annen ordning

Luftambulansen har mellom ett og to slike transportoppdrag i uken. Tidligere har transportoppdrag blir gjort som ekstrajobb for de ansatte i Luftambulansen.

– Det er feil å bruke legen som er på vakt på luftambulansen til dette. Her bryter de ned beredskapen med viten og vilje. Og det går ut over de sykeste pasientene, sier Dolven.

Nå jobber ledelsen på Haukeland med å finne en ordning på dette.

«Ordningen der luftambulansen tar transportoppdragene til og fra Flesland ble innført som foreløpig ordning. Klinikkledelsen har aldri ønsket dette som en permanent ordning. Vi forsøker å etablere en annen løsning, men det har så langt vært utfordrende å finne en god, robust og omforent ordning», skriver klinikkdirektør Hanne Klausen ved Haukeland universitetssykehus.

Hun understreker at saken er meldt i sykehusets interne avvikssystem og er under behandling.

Fikk hjertet i gang

Det var en lokal ambulanse som først kom frem til mannen og fikk hjertet i gang igjen.

«Pasienten fikk nødvendig og livreddende behandling før luftambulanse ankom», skriver Klausen.

– Det var godt en ambulanse var i nærheten. Men generelt er det slik at selv om hjertet kommer i gang igjen, trenger en ofte en anestesilege til å håndtere luftveiene og stabilisere sirkulasjonen. Pasientene har også stor risiko for å gå i en ny hjertestans og trenger rask transport til sykehus for å få åpnet lukkede blodårer til hjertet. Minuttene teller også her, sier Dolven.

Vil ha en ny løsning

Klausen kan ikke opplyse om pasientens tilstand nå. Det er fortsatt uklart hvilke konsekvenser forsinkelsen fikk for pasienten.

Legene ved Luftambulansen håper å snart få en annen løsning enn i dag. De varslet allerede i februar om at helseforetaket måtte finne en løsning på dette.

– Dette er nettopp det vi har vært bekymret for. At vi ikke kan rykke ut fordi vi er opptatt med planlagte pasienttransporter, gjør beredskapen dårligere, sier Dolven.

Flere ambulanser i distriktene er lagt ned siste året.

– Da har argumentet vært at Luftamabulansen ikke er langt unna, sier Dolven.