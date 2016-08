Høstværet fortsetter, men det finnes et lyspunkt i helgen.

- Det var litt pussig at det stemte på millimeteren akkurat i dag.

Det sier meteorolog Frode Hassel ved Vervarslinga på Vestlandet etter å ha konstatert at det hittil i år har falt til sammen 1476 millimeter nedbør i Oslo (581 mm), Trondheim (476 mm) og Tromsø (419 mm) - nøyaktig samme sum som for Bergen alene.

- Det var litt tilfeldig at vi oppdaget de tallene, og de er ikke kvalitetssikret, men det sier litt om klimaet her i vest, sier Hassel.

Les også Jada, det ble ny regnrekord også denne måneden

Våtere enn normalt

I snitt får Bergen rundt 2000 millimeter nedbør i løpet av et år. 1476 millimeter fra januar til august er et godt stykke over normalen på 1202 millimeter i Bergen - og fortsatt gjenstår årets fire våteste måneder.

- Høsten er jo lang, og det er gjerne da det kommer mest, sier Hassel.

Høstvær blir det også de neste dagene.

- Fredag og lørdag ser nokså fuktig ut på Vestlandet. Det er bygevær, og periodevis litt mer sammenhengende nedbør. Nokså grått og kjedelig, sier Hassel.

- Søndagen er lyspunktet

Men så skal det lette - for en kort periode.

- Det er søndagen som er lyspunktet, slik det ser ut i øyeblikket. Det kan holde til mandagen også, sier Hassel.

Fra tirsdag til torsdag i neste uke kommer en ny periode med gråvær.

- Så antydes det at det kan gå mot bedre vær mot slutten av neste uke, men prognosene er usikre og vingler, så jeg vil ikke love for mye. Førstkommende søndag og mandag har jeg mer tro på.