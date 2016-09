46-åring har fått senket straffen fra seks til fire og et halvt års fengsel etter knivstikkingen på Bybanen i april i fjor.

En 46 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i fire og et halvt år for å ha knivstukket en annen mann på Bybanen i Bergen i april i fjor.

Offeret ble knivstukket flere ganger, og ett av stikkene gikk inn i hjernen. 46-åringen ble pågrepet noen timer etter hendelsen, etter at han ble gjenkjent fra en overvåkningsvideo fra bybanevognen.

I februar ble han dømt i Bergen tingrett for drapsforsøk. Straffen ble da satt til seks år fengsel etter det aktor kalte «en kamp på liv og død» i bybanevognen.

Ikke et drapsforsøk

Denne dommen ble anket, og Gulating lagmannsrett har gitt ham medhold i at knivstikkingen ikke var et drapsforsøk, men kroppsskade med kniv, skriver BA, som omtalte dommen først.

Til tross for at straffen ble senket, påpeker lagmannsretten at knivstikkingen var en meget farlig handling, som fant sted på et offentlig sted med andre passasjerer - også barn - til stede.

«Det må anses som en ren tilfeldighet at stikket ikke fikk et fatalt utfall», skriver retten om knivstikket som gikk inn i hjernen.

46-åringen må betale offeret 150.000 kroner i oppreising.

Tiltaltes forsvarer, advokat Eirik Nåmdal, hadde fredag ikke fått diskutert dommen med sin klient. Han ville derfor ikke kommentere den.

«Massiv overreaksjon»

46-åringen og offeret i 30-årene hadde gått på Bybanen på Nonneseter og Bystasjonen. Tilfeldighetene hadde det slik at de endte opp overfor hverandre i bybanevognen. De kjente hverandre fra før og skal i minuttene før angrepet ha diskutert en økonomisk uoverensstemmelse.

«Hvem av de to som på dette punkt har gitt den mest dekkende fremstilling, er ikke av avgjørende betydning for lagmannsrettens konkrete reaksjonsfastsettelse. Under enhver omstendighet fremstår tiltaltes handlemåte overfor fornærmede som en massiv og meget farlig overreaksjon» heter det i dommen.