PÅGREPET: En mann ble pågrepet av politiet i Bergen sentrum onsdag morgen. En kvinne skal ha forklart at han utsatte henne for et seksuelt overgrep, ifølge politiet. FOTO: TOR HØVIK

Kvinnen har fortalt at hun ble voldtatt. Her blir mannen tatt.

Onsdag morgen rykket flere politipatruljer ut til et hus i Bergen sentrum. En kvinne skal ha oppplyst at hun har blitt utsatt for et seksuelt overgrep.